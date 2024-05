Ile Maurice: Club M - Guillaume Moullec nouveau Head Coach

C'était dans l'air depuis un bon moment. Ce sera officiel dans les prochains jours. Le Français Guillaume Moullec sera sous peu nommé Head Coach de la sélection mauricienne de football. Son profil «jeune et expérimenté» a séduit la Mauritius Football Association (MFA) qui s'était lancée dans la recherche d'un nouveau sélectionneur depuis septembre 2023 si l'on en croit les différents échos reçus de Trianon. Pour sa part, Fidy Rasoanaivo - qui occupe actuellement le poste de sélectionneur - ne devrait pas être écarté.

Du côté de la MFA, on refuse de parler de nouveau sélectionneur. On utilise plutôt le mot «Head Coach» pour parler de Guillaume Moullec. Un jeu de mot visant à ne pas minimiser le rôle de Fidy Rasoanaivo. Ce dernier serait ainsi toujours le coach du Club M mais on devrait avoir plus de détails concernant ses fonctions dans les prochains jours. «Tout dépendra de ma rencontre avec la MFA. Je ne sais pas quel sera mon rôle ni celui du coach français. Tout ce que je peux dire c'est que je suis là pour aider le football mauricien et cet objectif n'a pas changé. Il y déjà un projet qui est en marche», a expliqué Fidy Rasoanaivo.

Pour sa part, Guillaume Moullec est à Maurice depuis plusieurs jours. Il a d'ailleurs assisté à plusieurs matches de championnat et de coupes. Il était présent dans les tribunes du stade St-François-Xavier dimanche où se jouait le match entre le Cercle de Joachim et AS Rivière-du-Rempart. Ce sont les Curepipiens qui l'ont emporté 5-0 pour maintenir leur leadership dans la Super League. Juste après cette rencontre, le secrétaire général de la MFA, Nazeer Bowud, et le duo Rasoanaivo-Moullec ont eu un premier échange au stade.

Il faudra maintenant connaître la position du ministère de l'Autonomisation de la jeunesse, des Sports et des Loisirs par rapport à ce nouveau changement à la tête du Club M. On sait que le ministre Stephan Toussaint n'a pas caché son agacement par rapport au fait que Fidy Rasoanaivo n'avait toujours pas de contrat avec la MFA bien qu'il occupe ce poste depuis avril 2023. Le ministère des Sports devrait se prononcer dans les prochains jours. «Guillaume Moullec va prendre ses fonctions incessamment mais on doit encore régler certaines choses. On ne peut pas tout chambouler du jour au lendemain. Il faudra déterminer le rôle de chacun. Guillaume Moullec a un profil intéressant. Il est jeune et expérimenté. Il veut encore apprendre», explique-t-on du côté de la MFA.

Une fois que se concrétiseront les nominations, le nouveau technicien aura moins d'un mois pour mettre sur pied une équipe compétitive dans le cadre des éliminatoires à la Coupe du monde 2026. Maurice affrontera la Libye le 3 juin à l'extérieur avant de recevoir l'Eswatini le 10 juin à domicile. Ces deux rencontres s'inscrivent respectivement dans les 3e et 4e journées des qualifications.

Qui est Guillaume Moullec ?

Agé de 44 ans, Guillaume Moullec a mené sa carrière de joueur essentiellement en France. Capable d'évoluer en défense et en milieu de terrain, il a disputé 111 matches sous les couleurs de Montpellier. Il a aussi porté les couleurs du FC Lorient et du FC Nantes entre autres. En tant qu'entraîneur, il a officié comme adjoint de l'équipe réserve du FC Lorient. Durant sa carrière de footballeur et pendant sa retraite sportive, Guillaume Moullec a occupé le poste de consultant, de manière occasionnelle, pour des radios et télévisions régionales. S'il prend en main le Club M, ce sera sa première expérience en tant que sélectionneur.