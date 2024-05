Algérie: Zitouni examine avec le président du Conseil d'Administration de la Chambre du Qatar le renforcement de la coopération économique et commerciale

ALGER — Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Tayeb Zitouni, a reçu, lundi à Alger, le président du Conseil d'Administration de la Chambre du Qatar, Cheikh Khalifa Bin Jassim Al Thani, avec lequel il a examiné les moyens de renforcer la coopération économique entre l'Algérie et le Qatar et les perspectives de consolidation des relations bilatérales dans les différents domaines commerciaux.

La rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère, en présence de l'ambassadeur du Qatar en Algérie, Abdulaziz Bin Ali Ahmed Al-Naama, a permis de "passer en revue les opportunités de coopération conjointe dans les secteurs de l'exportation et des investissements, souligner l'importance de renforcer les relations commerciales entre les deux pays et échanger les expériences et expertises dans les domaines de l'économie et du commerce", selon le communiqué.

De son côté, le président du Conseil d'Administration de la Chambre du Qatar a exprimé "la disponibilité de son pays à approfondir la coopération, à examiner les opportunités de partenariat et à élargir les investissements qataris", ajoutant que "l'Algérie est un partenaire stratégique pour le Qatar", précise la même source.