Algérie: Algérie/République de Corée - Renforcer la coopération dans les secteurs de l'énergie, les technologies, la pêche et l'enseignement supérieur

ORAN — L'ambassadeur de la République de Corée en Algérie, M. You Ki-Jun, a souligné, lundi à Oran, l'importance du renforcement de la coopération bilatérale entre son pays et l'Algérie dans de nombreux secteurs, notamment l'énergie, la technologie, la pêche et l'enseignement supérieur.

L'ambassadeur a indiqué dans une déclaration à la presse, à l'issue d'une conférence prononcée à la Faculté des langues étrangères de l'Université d'Oran 2, "Mohamed Benahmed" sur "Le développement de l'économie coréenne et les perspectives de renforcement du partenariat économique avec l'Algérie" que "l'Algérie et la République de Corée entretiennent d'excellentes relations, notamment avec le développement d'un partenariat stratégique dans plusieurs secteurs, comme l'énergie, qui est le domaine le plus sollicité en matière de coopération".

Lors de sa conférence, animée en présence d'un parterre d'étudiants et de professeurs, M. Ki-Jun a abordé la mutation économique en cours dans son pays, soulignant la tenue d'un Sommet Corée-Afrique, les 4 et 5 juin 2024, sous le slogan "L'avenir que nous créons ensemble: croissance partagée, durabilité et solidarité".

Le sommet servira de plate-forme centrale pour débattre des stratégies de coopération qui favorisent le développement durable et la coopération économique entre la Corée, l'Algérie et d'autres pays africains, a-t-il ajouté.

Le même diplomate a affirmé que l'Algérie "recèle un grand potentiel de croissance, compte tenu de ses ressources abondantes et de son excellent capital humain, qui suscitent l'intérêt de nombreux acteurs économiques à travers le monde, avec de nombreuses grandes entreprises coréennes opérant actuellement sur le marché algérien, et le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 3,4 milliards de dollars".

Pour sa part, le recteur de l'Université d'Oran 2, "Mohammed Benahmed", Pr. Ahmed Chaalal, a souligné, à l'occasion, l'importance du renforcement des liens entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.