Ile Maurice: Natation - Huit nageurs en quête de médailles

Huit nageurs mauriciens se sont rendus aux Seychelles, hier, en compagnie de seize athlètes de trois autres disciplines (basket 3x3, beach volley et tennis de table) pour participer aux Jeux de la Zone 7 de l'Association des Comité nationaux olympiques africains (ACNOA). L'ambition des nageurs est de récolter le maximum de médailles.

Quatre filles et quatre garçons défendront le quadricolore aux Jeux de l'ACNOA Zone 7. Le 1er mai, lors d'une réunion d'athlètes et de parents au siège du Comité olympique mauricien, Eunnice Ramdhun - une des nageuses sélectionnées pour l'événement - a été désignée porte-drapeau féminin de la délégation mauricienne. La jeune fille a déclaré qu'en sus de l'honneur et de la fierté que lui conférait cette nomination, elle se sentait investie d'un devoir, soit celui d'inspirer les athlètes à avoir l'esprit d'équipe et les exhorter à ramener le plus de médailles possibles.

Debout : Alysson Yene Teck (à g.), Chloé Ah Chip, Chloé Le Guen et Eunnice Ramdhun. Accroupis : Luca Hecker (à g.), Matteo Tin Wan Yuen, Baptiste Capitte et Timothy Leung Hing Wah. © S.Benoît

Ces propos font écho à ceux de François Lan Kwet Hian, président de la Fédération mauricienne de natation. «La possibilité pour les nageurs mauriciens de remporter des médailles est assez grande. On aimerait qu'ils en gagnent le maximum», dit-il. François Lan Kwet Hian a précisé que nos représentants étaient tous sous la responsabilité du Comité olympique mauricien et qu'aucun membre de la FMN ne les accompagnera aux Seychelles. «Seule une coach, Marie Doria Ramzanne, sera auprès d'eux», a-t-il ajouté.

Rappelons que les Etats membres de la Zone 7 sont Madagascar, les Comores, Djibouti, les Seychelles et Maurice.

Epreuves individuelles et relais pour aujourd'hui

La compétition de natation aux Seychelles se tiendra du 7 au 10 mai. Dès aujourd'hui, nos représentants prendront part à trois épreuves individuelles et aux relais. Les éliminatoires auront lieu le matin à 9h30 et les finales à 16 heures.

Les épreuves individuelles sont les suivantes : le 400m nage libre, le 50m brasse et le 100m dos. Au 400m nage libre, Chloé Ah Chip et Alysson Yenne Teck seront en lice chez les filles et Matteo Tin Wan Yuen chez les garçons.

Au 50m brasse, il y aura Eunnice Ramdhun (seule Mauricienne) ainsi que Timothy Leung Hing Wah et Mattei Tin Wan Yuen. Quant au 100m dos, y participeront Chloé Le Guen pour les filles de même que Baptiste Capitte et Luca Hecker pour les garçons. Pour les épreuves de relais 4x100m nage libre, les équipes seront les suivantes : Ah Chip-Yene Teck-Le Guen- Ramdhun chez les filles et Capitte-Tin Wan Yuen-Heung Hing Wah-Hecker chez les garçons.

Les nageurs sélectionnés

Filles : Alysson Yene Teck, Chloé Ah Chip, Chloé Le Guen et Eunnice Ramdhun

Garçons : Luca Hecker, Matteo Tin Wan Yuen, Baptiste Capitte et Timothy Leung Hing Wah