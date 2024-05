Ile Maurice: Accident de la circulation, voiture neuve et tirage au sort

Cela fera plus de trois ans que Xavier-Luc Duval n'a pas posé de Parliamentary Question (PQ). Il n'avait posé que des Private Notice Questions (PNQs) entre le 4 mars 2021 et le 15 avril 2024 en tant que leader de l'opposition. Et depuis que le Parti mauricien social-démocrate (PMSD) a quitté l'alliance PTr-MMM et que Shakeel Mohamed a pris le poste de leader de l'opposition le 16 avril, il n'y a pas eu de PQ de la part de Xavier-Luc Duval. S'il y avait bien trois PQs le 16 avril de Patrice Armance, elles ont été retirées après que le député a quitté tôt l'hémicycle. Le 23 avril, il n'y avait eu aucune question, ni de l'un ni de l'autre.

Pour aujourd'hui, Xavier-Luc Duval - mais pas Patrice Armance - vient avec trois PQs, dont deux ciblant le ministre des Sports concernant notamment les pertes accumulées du stade de Côte-d'Or. Sa troisième PQ est relative aux travaux de drains à la route St-Jean, Quatre-Bornes. Si les questions au sujet de Côte-d'Or peuvent mettre le ministre Toussaint en difficulté, celle à propos de la route St-Jean ne pourrait être qu'une demande de précision venant d'un élu de l'endroit, tout comme une bonne dizaine de ce genre de questions venant de membres de l'opposition et de la majorité en ce mardi et qui s'intéressent à leur circonscription après les récentes inondations. Il faudra attendre aujourd'hui pour savoir si Xavier-Luc Duval sera aussi tranchant que lors de ses PNQs pendant la première moitié de 2023. Toutefois, l'absence - encore une fois - de question au gouvernement pour aujourd'hui venant de Patrice Armance à l'Assemblée nationale interpelle. Contacté, il nous explique qu'il n'était pas au pays durant la semaine dernière et que de toute façon, il ne sera pas non plus au Parlement aujourd'hui.

Il faut savoir que le député du PMSD, qui est resté au côté de Xavier-Luc Duval et qui n'a pas suivi Khushal Lobine et Richard Duval, a paru en cour de district de Port-Louis la même semaine dernière, le 2 mai pour être exact. Il est accusé de «driving without due care and attention» et d'avoir heurté un motocycliste en 2021 au volant de sa voiture de fonction lorsqu'il était whip de l'opposition. Les dommages causés à la voiture de l'État, une BMW X3, sont estimés à Rs 100 000. Patrice Armance a plaidé coupable pour ce délit et paiera probablement une amende.

Selon nos informations, ces voitures officielles ne sont pas individuellement assurées, mais elles le sont par groupe ou pour toute une flotte. Quand elles sont la propriété de la police, c'est cette dernière qui prend en charge toutes les réparations au cas où le chauffeur-policier de VIP est fautif dans l'accident, vu que le chauffeur-policier doit parfois prendre des risques, par exemple en roulant au-dessus de la vitesse autorisée. Cela, à charge pour le chauffeur de recevoir un blâme si l'on trouve qu'il a conduit d'une façon excessivement ou inutilement dangereuse.

Bonté d'âme

Mais qu'en est-il si le conducteur n'est pas un policier, mais le VIP lui-même, dans le cas nous concernant, Patrice Armance étant whip de l'opposition au moment de l'accident ? Normalement, c'est lui qui devrait prendre en charge les réparations car il a avoué être responsable de l'accident. Il nous dit qu'il a le droit de conduire la voiture officielle et qu'il possède un «service licence». Voici le récit de Patrice Armance : «C'est un pauvre diable à moto qui a heurté et endommagé mon rétroviseur, cela, vers 6 h 30 du matin lorsque je me dirigeais vers un lieu de prières. C'est en toute humanité que j'ai dit au motocycliste de ne pas s'en faire et que je prendrai en charge les réparations.» En allant même jusqu'à plaider coupable pour la charge portée contre lui...

On apprend que la BMW X3 accidentée vient d'être remplacée en 2023 par une Mercedes C180 neuve, avec l'immatriculation personnalisée PA 30. On ignore si la BMW avait besoin d'être remplacée. Est-ce une générosité faite au whip de l'opposition de l'époque ? La Mercedes, c'est Patrick Assirvaden qui vient d'en hériter, le 16 avril, lorsqu'il est devenu le nouveau whip de l'opposition. Les lettres PA lui conviennent bien car ce sont aussi ses initiales. Normalement, quand une accusation de «driving without due care and attention» est portée contre quelqu'un, surtout s'il y a eu un accident, la police devrait procéder à un alcootest et même un drug test. Patrice Armance nous affirme avoir subi un alcootest qui s'est révélé négatif.

Pour rappel, si l'affaire du «faux» tirage au sort des questions parlementaires révélée par le trio Assirvaden-Juman-Ameer Meea a mis en lumière des pratiques douteuses présumées du speaker, le rôle de Patrice Armance est tout aussi trouble. Un membre de l'opposition nous a informés que Patrice Armance s'abstient souvent lors de ces tirages au sort, laissant le champ libre à la majorité et au speaker. Ce petit manège a commencé en 2023 et coïncidait avec l'apparition en bonne place de questions complaisantes venant des backbenchers du gouvernement et la relégation de celles venant de l'opposition. Une atteinte grave à notre démocratie ! Patrice Armance nous affirme qu'il a toujours assisté aux tirages au sort et lorsqu'il n'y est pas allé, il s'est toujours fait remplacer. Un membre de l'opposition le contredit pourtant tout en soupirant : «Même s'il y allait, je me demande s'il le faisait comme il faut, vu ce qui s'est passé dernièrement avec la rupture du PMSD de l'opposition.»