Sénégal: Elaboration de la taxonomie verte du pays, en relation avec d'autres régions du monde - Le ministère de l'Environnement en quête d'un schéma

Le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique (METE), en collaboration avec le ministère en charge des Finances, avec l'appui de la Coopération technique allemande, la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, a lancé hier, lundi 6 mai, le premier Comité de pilotage sur la mise en place d'une taxonomie verte. Cette rencontre sert de cadre pour le COPIL de se pencher sur un schéma qui mettrait en relation la taxonomie du Sénégal avec celle des autres régions du monde.

Selon la Directrice du Changement climatique, de la Transition écologique et du Financement vert au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, «parler de durabilité nécessite de mettre en place des instruments. Et ces instruments, c'est la taxonomie verte qui va nous permettre de définir des instruments consensuels applicables au niveau national par rapport à notre contexte social, par rapport à notre contexte économique, pour nous permettre réellement de développer ces instruments qui permettront de faire bouger vraiment la finance climatique, la finance verte au Sénégal, la finance durable au Sénégal».

Partenaire technique de ce projet, Séverin Peters, Directeur du Projet Accès de la coopération Allemande, GIZ, a exprimé sa fierté d'avoir collaboré avec les autorités sénégalaises sur cette thématique. «Nous sommes très fiers de collaborer avec les autorités du Sénégal sur cette thématique. Le Sénégal a besoin des investissements pour investir dans l'environnement, dans la lutte contre le changement climatique», a indiqué le Directeur du Projet Accès.

Concernant l'apport de la Coopération allemande dans ce processus, M. Severin déclare que «la GIZ soutient l'élaboration de taxonomie dans plusieurs pays dans le monde. Et ça nous donne une certaine expertise et expérience qu'on utilise ici, au Sénégal, pour vraiment travailler directement avec les partenaires sénégalais pour voir quelles sont les étapes et pour la taxonomie, quels sont les critères et aussi une question très importante, comment mettre en relation la taxonomie du Sénégal avec celle des autres régions du monde surtout de celle de l'Union Européenne. Je suis très content de voir que le Sénégal va probablement opter pour ce schémas de s'aligner, dans une certaine mesure, à la taxonomie de l'Union Européenne ; ce qui va, je pense, aider à mobiliser plus d'investissement de l'Europe pour le Sénégal».

A ce propos, il a fait part de la volonté de la l'Allemagne, à travers la Coopération technique GIZ, d'accompagner le Sénégal. «Je veux annoncer que l'Allemagne, à travers la Coopération technique (GIZ) est déjà disposer à accompagner le Sénégal dans les prochaines étapes de développement de la taxonomie. Et je nourris l'espoir que tous les autres jalons devant mener à la mise en place de cet outil seront couronnés de succès», a conclu Peters Severin.