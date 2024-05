Algérie: Ligue 1 Mobilis - L'USMA et la JSK se neutralisent (2-2)

ALGER — L'USM Alger et la JS Kabylie ont fait match nul 2-2 (mi-temps: 2-1), lundi soir au stade Nelson-Mandela de Baraki, à l'occasion de la mise à jour de la 19e journée du championnat de Ligue 1 Mobilis de football.

L'USMA a ouvert le score par Belkacemi (18e) avant que les "Canaris" n'égalisent deux minutes plus tard grâce à un but contre son camp du défenseur Alilet (20e). Belkacemi a ressurgi peu avant la pause pour redonner l'avantage à son équipe et signer le doublé (42e).

En seconde période, la JSK est parvenue à égaliser sur un penalty transformé par Mammeri (73e), une réalisation intervenue juste après l'expulsion du défenseur central de la JSK Souyad (69e).

A l'issue de ce résultat, l'USMA rejoint le Paradou AC à la 5e place avec 36 points chacun, alors que la JSK s'empare de la 7e position avec 34 points. Les Algérois comptent trois matchs en retard à disputer.

Dans l'autre match de mise à jour de la 19e journée, disputé samedi, l'USM Khenchela s'est imposée à domicile devant le CR Belouizdad (2-1). Mené dès la reprise de la 2e période par un but de Saâdou (47e), le Chabab est revenu au score grâce à l'attaquant Meziane (64e), avant de concéder un second but signé Sameur sur penalty (90e).

Cette défaite n'arrange pas les affaires des Belouizdadis qui restent scotchés à la 3e place avec un total de 42 points, distancés de 14 longueurs, par le leader le MC Alger (56 pts), à six journées de l'épilogue. En revanche, l'USMK réalise une bonne opération et met ainsi fin à un triste bilan de quatre revers de rang, toutes compétitions confondues.

La 25e journée du championnat se jouera le week-end prochain, et sera marquée par le déplacement du leader à Khenchela.