Madagascar: Exposition - Le quotidien du Mikea à travers l'objectif de Thierry Cron

Du 7 mai au 29 juin, l'Institut Français de Madagascar à Analakely ouvre ses portes à une exposition captivante, mettant en lumière le peuple Mikea à travers l'objectif de Thierry Cron. Chaque image capturée par ce talentueux photographe plonge les visiteurs dans l'univers fascinant de cette communauté, révélant des instantanés uniques recueillis lors de ses séjours dans le territoire Mikea au cours des deux dernières années.

Aux côtés de ces photographies saisissantes, des images d'archives et des objets Mikea de la collection personnelle de Jean-Claude Vinson, enrichissent cette immersion, tels que le Kapila, un sac utilisé par les Mikea pour chasser et contenir de l'eau, les instruments de musique comme le Jejilava, les différentes armes comme le Kapitse, ainsi que leurs bijoux et colliers traditionnels.

« C'est une véritable exploration du passé et du quotidien des Mikea, mettant en lumière leur résilience et leur environnement. Une expérience qui suscite la réflexion et appelle à l'action pour préserver leur mode de vie », souligne la responsable de l'IFM Analakely.

Cette communauté autochtone, menacée de disparition, est au coeur de ce focus sur le peuple Mikea, visant à sensibiliser le public à la richesse de cette culture ancestrale et aux défis auxquels elle est confrontée.

« Après avoir découvert l'existence des Mikea en 2021 et effectué un séjour en 2022 dans le Sud de Madagascar, je me suis rallié au combat de Jean-Claude Vinson, qui défend les Mikea depuis une trentaine d'années. J'ai pris près de deux mille photos de leur quotidien, en sélectionnant uniquement les moments représentatifs de leur vie quotidienne pour cette exposition», explique Thierry Cron, le photographe.

Ancien assistant des plus grands photographes jusqu'à la fin des années 80, Thierry Cron s'est hissé au rang de photographe lui-même. Après avoir travaillé dans le domaine de la publicité et participé aux plus grandes campagnes à travers le monde, il a rejoint il y a environ 10 ans une association humanitaire pour partager son expertise et découvrir les cultures à travers le monde. Aujourd'hui, son travail consiste à fournir des images pour des magazines tout en continuant à explorer et à apprendre sur les différentes cultures.