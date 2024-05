Madagascar: Trafic routier - Les accidents de moto se multiplient

Des accidents de scooter liés à l'imprudence et à l'alcool au guidon ont causé un mort et au moins trois blessés depuis dimanche soir jusqu'à hier matin dans la capitale.

Un cortège de drames routiers impliquant des scooters fait froid dans le dos. Un mort et plus de trois blessés ont été déplorés dans la capitale, seulement en moins de vingt-quatre heures, précisément depuis dimanche soir jusqu'à hier matin.

L'accident mortel s'est produit sur la nouvelle rocade, près du pont d'Ambohitrimanjaka, hier en début de matinée. Un homme conduisant un scooter est rentré en collision avec un 4x4. Il s'est ensuite aplati contre l'asphalte. Sa chute sur la tête ne lui a laissé aucune chance de survie, tandis que son deux-roues gisait à quelques mètres de son corps inanimé.

Peu de temps avant cela, au même endroit, un scooter et une bicyclette se sont également télescopés. Quelques heures plus tôt, soit à 21 heures et 45 minutes, cette fois au portail de l'aéroport international d'Ivato, la gendarmerie a constaté un autre scooter qui a heurté de plein fouet un taxi-ville.

Contrôlés

Pourtant, ils se dirigeaient vers la même direction, vers Talatamaty. Les deux occupants de la moto et le chauffeur du véhicule ont tous été blessés. Les dégâts matériels ont été jugés assez importants.

Environ trois heures avant ce choc à Ivato, un autre scootériste était à deux doigts de trouver la mort du côté d'Andohatapenaka où une Peugeot 106 l'a projeté dans une rizière située à 10 mètres en contrebas de la chaussée. Il n'a pas allumé son feu de croisement ou code. L'automobiliste qui arrivait en sens inverse a brusquement coupé pour rejoindre un lieu de beuverie et ne l'a pas pu épargner.

Tout ce bilan d'accidents déclarés et constatés par la gendarmerie et la police porte à conclure que les motocyclistes restent des victimes trop fréquentes d'accidents graves sur la route. Les collisions ont été, pour la plupart, causées par l'imprudence et l'alcool.

Les statistiques disponibles, du vendredi au samedi 4 mai, communiquées par le ministère des Transports et de la Météorologie, font état de deux cent seize conducteurs de moto contrôlés avec de l'alcootest. Les 12,5% présentaient un taux d'alcoolémie hors limite. Pour les voitures, 14% des cent cinquante-neuf chauffeurs vérifiés ont dépassé le 0,4mg par litre dans l'air expiré.