Gambie: Le sommet de l'OCI à Banjul appelle à un cessez-le-feu « immédiat et inconditionnel » à Gaza

Les États membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI) réunis au sommet de Banjul ont appelé à un cessez-le-feu « immédiat et inconditionnel » et à la « cessation de l'agression totale » contre le peuple palestinien à Gaza.

« Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et à la cessation de l'agression totale contre le peuple palestinien à Gaza, ainsi qu'à la fourniture d'une aide humanitaire, médicale et de secours, à l'approvisionnement en eau et en électricité, et à l'ouverture de couloirs humanitaires pour acheminer l'aide urgente vers la bande de Gaza sans entrave et de manière adéquate », ont déclaré les États membres dans la déclaration de Banjul à l'issue du 15e sommet de l'OCI tenu à Banjul ce dimanche.

« Nous mettons en garde contre le risque de crime de génocide et de nettoyage ethnique, y compris la famine, la privation d'eau et l'interdiction de l'entrée du carburant. Cela a conduit à un véritable désastre pour tous les secteurs sanitaires et humanitaires ; et nous affirmons notre rejet catégorique et notre opposition, par tous les moyens, à toute tentative de déplacement forcé, d'expulsion ou de transfert du peuple palestinien de sa terre ».

Les États membres réitèrent également l'importance du recours au dialogue et à la médiation pour le règlement pacifique des différends, créant ainsi une atmosphère exempte de tension au sein de la Oummah islamique.

%

« Nous soulignons l'importance de renforcer la diplomatie préventive afin de contribuer de manière significative à l'instauration de la paix, à la préservation des vies et des ressources ainsi qu'à la réalisation des aspirations de nos peuples en matière de développement durable. »

« Nous soulignons l'importance que nous attachons à une vie décente et à la protection des droits des communautés et minorités musulmanes dans les États non membres de l'OCI. »

« Nous exprimons notre solidarité avec les communautés et minorités musulmanes dans un certain nombre d'États non membres de l'OCI qui sont confrontées à la persécution, à l'injustice et à l'agression, apportons le soutien nécessaire à leurs causes légitimes et appelons à la poursuite des efforts internationaux en vue de la sauvegarde de leurs droits, de leur dignité et de leur identité religieuse et culturelle.

« Nous réaffirmons notre soutien politique, moral et diplomatique au peuple du Kashmir et appelons le Conseil de Sécurité des Nations unies à prendre des mesures efficaces pour mettre en oeuvre ses résolutions sur le Jammu-et-Cachemire, et ce, afin de permettre au peuple du Kashmir d'exercer son droit inaliénable à l'autodétermination par le biais d'un plébiscite supervisé par les Nations Unies », peut-on lire dans la déclaration de Banjul.

« Nous affirmons notre solidarité face à la catastrophe humanitaire qui frappe la bande de Gaza et son peuple en raison de l'agression israélienne sans relâche depuis plus de six mois, au mépris des valeurs morales et humanitaires les plus élémentaires. Nous appelons les pays du monde à agir pour mettre fin au crime de génocide commis par l'occupation israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza et à mettre en oeuvre les mesures provisoires ordonnées par la Cour Internationale de Justice, » ajoute le communiqué.

« Nous affirmons que tous les efforts doivent être faits pour accélérer l'acheminement de l'aide humanitaire et rejeter toute tentative de déplacement du peuple palestinien de sa terre. »

« Nous réitérons notre ferme soutien au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour obtenir ses droits inaliénables, y compris son droit à l'autodétermination, et pour établir son État souverain avec Al-Qods Al-Charif pour capitale. Nous appelons la communauté internationale à contraindre la puissance occupante à respecter le droit international et les résolutions des Nations Unies et à mettre fin à son occupation illégale, à la colonisation et à l'apartheid dans le Territoire palestinien, y compris Jérusalem-Est.

« Nous réaffirmons la nécessité de permettre au peuple palestinien de réaliser ses droits nationaux légitimes, tels qu'ils sont reconnus par la communauté internationale, notamment par la reconnaissance de l'État de Palestine pleinement souverain dans les frontières de 1967, avec Al-Qods Al-Shareef pour capitale. »

« Nous prenons toutes les mesures nécessaires en vue de préserver l'identité islamique d'Al-Qods Al-Charif des mesures et politiques illégales ainsi que des tentatives de judaïsation de l'occupant et des violations du caractère sacré et du statut d'Al-Haram Al-Charif. 5. Nous exhortons nos frères et soeurs palestiniens à s'unir dans leur lutte pour atteindre leurs objectifs, sous la bannière de l'Organisation de Libération de la Palestine, seul représentant légitime du peuple palestinien ».

« Nous confirmons l'entière solidarité des États membres avec le peuple palestinien dans sa lutte pour se libérer de l'occupation et de la colonisation étrangères. Nous condamnons toutes les actions illégales visant à le priver de ses droits légitimes. Nous saluons le rôle de l'UNRWA au service des réfugiés palestiniens et nous invitons tous les États et la communauté internationale à continuer de l'aider à s'acquitter de son mandat et de sa mission historiques.