Ouganda: Pénurie massive de vin dans le pays en raison des tensions au Moyen-Orient

Kampala — Les tensions géopolitiques liées à la guerre de Gaza peuvent avoir des conséquences inattendues comme le rationnement du vin de messe destiné aux églises catholiques de l'Ouganda.

Selon les médias ougandais, la société chargée d'importer le vin d'Espagne a annoncé qu'" en raison des guerres au Moyen-Orient, le passage habituel du navire (transportant le vin) à travers la Méditerranée et la Mer Rouge a été suspendu et annulé. Les navires ont été détournés pour emprunter des routes plus longues et plus sûres à travers l'Atlantique et l'océan Indien, ce qui a provoqué une grave crise et des retards dans leur arrivée au port de Mombasa".

Père Asiku Alfred Tulu, responsable de J.W. Interservices Limited (Interservice), la société créée sous les auspices de la Conférence épiscopale ougandaise, qui est chargée d'importer le vin de messe, a ajouté que "tout cela a affecté l'arrivée du vin de messe que nous attendions au début du mois d'avril 2024. Les informations fournies par nos expéditeurs indiquent que le vin arrivera à la mi-mai et nous espérons le dédouaner d'ici la fin du mois de mai".

Le Père Tulu, s'excusant pour ce désagrément, demande donc aux prêtres "de réguler l'usage du vin autant que possible. En attendant, nous disposons de stocks limités de vin de messe blanc, dûment approuvés par la Conférence épiscopale d'Ouganda".

Suite à la guerre qui a éclaté le 7 octobre entre Israël et le Hamas, les formations houti du Yémen ont pris des mesures pour menacer la navigation dans le détroit de Bab El Mandeb et la mer Rouge en soutien à la formation palestinienne. En conséquence, plusieurs compagnies maritimes ont décidé d'éviter la route du canal de Suez et de contourner l'Afrique, ce qui allonge la durée et augmente le coût des marchandises transportées.