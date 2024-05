Gabon: Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts s'indigne...

Libreville, le 06 mai 2024-Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts constate pour le regretter, que depuis quelques temps les acteurs du sport, en l'occurrence les présidents de certaines fédérations sportives nationales organisent des points de presse et font passer des informations sur les réseaux sociaux, tendant à vilipender le Ministre en charge des Sports et à discréditer l'administration du sport dans son ensemble.

Les derniers faits en dates sont les points de presse organisés d'une part, par Monsieur Alain Nziengui Iwangou, Président de la Fédération Gabonaise de Krav-Maga, Self défense Tonfa Sécurité, Ju-Jitsu, Close Combat et Disciplines Affinitaires en date du 03 mai 2024 ; et d'autre part, par Monsieur Jeff François Ella Ngomo, ancien Secrétaire Général de la Fédération Gabonaise de Boxe, le 04 mai 2024.

Face à ces situations particulièrement graves et préoccupantes, le Ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Arts tient à apporter les précisions suivantes :

Sur la situation de la boxe

A la demande de Monsieur Franck Nguema, alors Ministre en charge des Sports, un Comité ad hoc avait été commis par décision du Conseil d'Administration de la Confédération Africaine de Boxe, pour organiser l'élection du Président de la Fédération Gabonaise de Boxe.

%

En date du 22 avril 2023, le Comité ad hoc a organisé l'élection qui s'est soldée par la victoire de Monsieur Bonaventure Nzigou Manfoumbi, candidat unique, en présence des émissaires de la Confédération Africaine de Boxe, notamment le Vice-Président Monsieur Azania Omo Agege et le Président du Comité d'Ethique Monsieur David Pina.

A la suite de cette élection, Monsieur Olivier Moussavou, Président sortant de la Fédération Gabonaise de Boxe a intenté un recours en annulation, le 02 mai 2023 auprès du Comité National Olympique Gabonais, conformément aux dispositions en vigueur.

Ce recours en annulation de l'élection de Monsieur Bonaventure Nzigou Manfoumbi, introduit par Monsieur Olivier MOUSSAVOU a été déclaré irrecevable par la Commission d'Ethique des Affaires Juridiques et Disciplinaires du Comité National Olympique Gabonais, au motif que « ce dernier n'avait pas qualité à agir car n'étant pas candidat à ladite élection ». De ce fait, par décision n°001/CNOG/CEAJD/2023 du 17 juillet 2023, le Comité National Olympique Gabonais confirmait l'élection de Monsieur Bonaventure Nzigou Manfoumbi en qualité de Président de la Fédération Gabonaise de Boxe, élection reconnue par les instances nationales et internationales.

· Sur la situation du Krav-Maga, Self défense, Tonfa Sécurité, Ju-Jitsu, Close Combat et Disciplines Affinitaires

Le Président de cette fédération, Monsieur Alain Nziengui Iwangou déclare que le Ministère n'aurait pas octroyé de financement pour la participation de l'Académie Gabonaise des Arts Martiaux Traditionnels sino-vietnamiens à la Coupe du Monde de Qwan Ki Do, qui s'est tenue du 25 au 27 avril 2024 au Maroc.

Le Ministère tient à préciser que l'Académie Gabonaise des Arts Martiaux Traditionnels sino-vietnamiens est une association et non une fédération. De ce point de vue, elle ne peut constituer une Sélection Nationale, en vue de participer à un championnat du monde.

Aussi, la participation à une compétition internationale relève de la compétence exclusive de la fédération sportive nationale de la discipline concernée, seule habilitée à constituer une Sélection Nationale.

Par ailleurs, l'article 47 de la loi n°033/2020 du 22 mars 2021 portant orientation de la politique nationale du sport et de l'Éducation Physique en République gabonaise édicte « Les associations nationales sont constituées de personnes qui, œuvrant à la promotion et au développement d'une discipline sportive, ne participent pas aux compétitions de toute nature organisées dans la discipline sportive concernée ».

Dans les deux cas, des accusations mensongères ponctuées par des invectives et des menaces ont été publiquement proférées à l'endroit de Monsieur le Ministre en charge des Sports et de plusieurs de ses collaborateurs.

Le Ministère en charge des Sports condamne fermement ces comportements antisportifs totalement dépourvus de fair-play.

Le Ministère rappelle la nécessité pour tous les acteurs sportifs de respecter les valeurs qu'incarne le sport, entre autres l'éthique, le respect d'autrui, la déontologie et le fair-play.

Le Ministère se réserve le droit de prendre toutes les dispositions qui s'imposent en la matière, en cas de récidive.