Madagascar: Transformation de riz - 4 tonnes de pâtes alimentaires par jour, produites à Arivonimamo

La mise en place de pépinières industrielles se poursuit à travers le pays. Le 3 mai dernier, NETA Madagascar, entreprise de transformation alimentaire, a ouvert les portes d'une nouvelle industrie à Arivonimamo.

Inaugurée par le ministre du Commerce et de l'Industrialisation, Edgard Razafindravahy, cette nouvelle installation est le fruit du programme ODOF (On district One factory) visant à dynamiser le développement industriel. Avec une capacité de production impressionnante de 4 tonnes de pâtes par jour, la pépinière industrielle promet de jouer un rôle important dans l'économie locale. Actuellement, elle peut produire 540 cartons de pâtes par jour, soit 32 000 paquets, en utilisant de la farine de riz local comme matière première.

De plus, elle s'appuie sur les paysans aviculteurs d'Arivonimamo et des environs pour l'approvisionnement en oeufs, renforçant ainsi les liens entre l'industrie et l'agriculture locale. Cette initiative ne se limite pas à Arivonimamo. NETA Madagascar collabore également avec la pépinière industrielle Nobel Fleur à Analavory, spécialisée dans la production d'huile alimentaire. Cette coopération entre entreprises locales témoigne de l'importance croissante de la synergie régionale pour stimuler la croissance économique et favoriser le développement durable.

Déploiement

« Suivant les instructions du président de la République, nous devons mettre en place des pépinières industrielles, non seulement au niveau des districts, mais également au niveau des communes, dans le cadre de ce programme ODOF. Nous avons déjà 18 types de machines industrielles permettant de mettre en place 75 pépinières industrielles à travers la Grande-île », a déclaré le ministre Edgard Razafindravahy, lors de la cérémonie d'inauguration. En effet, cette usine de production de pâte alimentaire inaugurée à Arivonimamo, figure parmi ces actions visant à valoriser les produits locaux et à créer de la valeur ajoutée.

« Le prix du paddy ne devrait jamais être en dessous des 1 500 ariary pour que les paysans agriculteurs ne subissent pas des pertes. Cette initiative permet de renforcer les activités économiques de ces paysans, car ils pourront désormais écouler facilement leurs produits au niveau de la pépinière industrielle », a soutenu le ministre de l'Industrialisation et du Commerce. Par ailleurs, depuis sa création, l'entreprise NETA a déjà recruté 10 jeunes employées. Certes, les impacts du projet sont importants, à plusieurs niveaux. Pour les consommateurs, NETA promet de commercialiser des pâtes à prix plus abordables, par rapport aux prix du marché actuels. Avec le succès confirmé des pépinières industrielles installées dans les quatre coins du pays, le MIC (Ministère de l'Industrialisation et du Commerce) a déclaré qu'un Central d'achat, regroupant les produits de ces industries naissantes, sera bientôt créé dans la ville d'Antananarivo.