Madagascar: Plateforme Firaisankina - « Pas responsable d'éventuels troubles post-électoraux »

À la veille du début officiel de la campagne pour les législatives du 29 mai, la plateforme Firaisankina a mis en garde contre toute forme d'infraction. Elle appelle à la prise de responsabilité de la HCC et la CENI.

« On n'acceptera jamais le non-respect de la loi ». La plateforme Firaisankina a donné le ton. Moins de 48 heures avant l'ouverture officielle de la campagne pour les élections législatives du 29 mai, la plateforme a tenu une conférence de presse, à Faravohitra. Des cas d'irrégularités ont été dévoilés. Le Firaisankina dénonce, une fois encore, les agissements des candidats du pouvoir et exhorte ainsi la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) et la Commission Électorale Indépendante (CENI) à prendre les mesures nécessaires tout en respectant la neutralité. « Nous ne sommes pas responsables d'éventuels troubles post-électoraux », a-t-on d'ailleurs indiqué.

Apaisement

« Il est important d'organiser des élections propres et démocratiques qui garantissent l'élection de députés dignes et répondant aux véritables aspirations de la population à travers des scrutins qui se déroulent dans le respect de la loi et de l'apaisement », a soutenu le co-leader du regroupement, l'ancien président Marc Ravalomanana qui souhaite que chaque candidat puisse s'exprimer librement afin de convaincre les électeurs et que des mesures soient prises envers ceux qui font des infractions. Le président national du parti Tiako i Madagasikara appelle l'Etat à mettre fin à l'utilisation des prérogatives de la puissance publique durant la période de campagne.

%

Précampagne

ean Jacques Rabenirina, président de l'Assemblée nationale par intérim et non moins candidat du Firaisankina dans le district de Betioky Atsimo n'a pas manqué de rappeler les différentes irrégularités et infractions qui ont marqué la période de précampagne. « Nous n'allons pas rester comme ça. Nous appelons nos candidats et nos bases à rester vigilants », a, quant à lui, souligné le coordinateur national du parti Hery Vaovao ho an'i Madagasikara (HVM), Rivo Rakotovao. Ce dernier a d'ailleurs soutenu que cette interpellation a été effectuée afin d'éviter les troubles post-électoraux qui, selon ses explications, proviennent souvent des tenants du pouvoir. Les responsables du Firaisankina ont fait noter qu'ils n'ont pas peur d'affronter les candidats du pouvoir sur le terrain électoral et dans le respect des règles du jeu.

Décisifs

« Nous exhortons la société civile à renforcer l'éducation et la sensibilisation des électeurs mais aussi à surveiller et prévenir d'éventuelles irrégularités », a poursuivi Marc Ravalomanana. L'opposition compte aborder la campagne dans la sérénité et dans l'esprit de « Firaisankina », solidarité. Dans leur objectif de faire de ces législatives un second tour de la présidentielle du 16 novembre, elle compte sur la prise de conscience de tous les citoyens et que ces derniers ne se laissent pas avoir par les apparences et les fausses promesses. Quoi qu'il en soit, les 20 jours seront décisifs pour la stabilité de ce second mandat d'Andry Rajoelina.