Madagascar: Aéroport d'Ivato - Saisie de 31 espèces protégées, hier

Un bon coup de filet de plus pour la douane de l'aéroport international d'Ivato. Les douaniers ont intercepté hier un ressortissant israélien, auteur d'une tentative d'exportation illicite de 31 espèces protégées.

Le trafiquant israélien à destination de la Grèce, avec escale à Addis-Abeba, à bord d'un vol d'Ethiopian Airlines, vers midi, hier a dissimulé les espèces protégées dans des boîtes sculptées et mêlées avec des sculptures sur bois.

Efficacité

C'était sans compter sur la vigilance et l'efficacité des douaniers qui ont détecté des anomalies durant le passage au scanner des bagages du passager israélien. La fouille réglementaire qui s'en est suivie a permis de découvrir 20 caméléons, 8 tortues et 3 bébés serpents qui sont évidemment des espèces protégées. Arrêtées immédiatement le ressortissant a fait l'objet d'enquêtes par les douaniers. Les espèces protégées objets du trafic doivent être transférées dans les meilleurs délais aux services du ministère de l'Environnement et du Développement Durable, pour être rapatriées dans leur habitat naturel. Lors d'une conférence de presse qu'il a donnée, hier à Ivato en début de soirée, le Directeur Général de la Douane, Lainkana Zafivanona Ernest a indiqué qu'au niveau des frontières portuaires et aéroportuaires, la douane est équipée en homme et en matériel pour démasquer plus facilement les tentatives de trafic.

%

Gestion coordonnée

Contrairement aux trafics perpétrés dans les zones non occupées, comme c'était probablement le cas pour les lémuriens et tortues saisis en Thaïlande où les réseaux internationaux arrivent parfois à passer entre les mailles du filet. Avec les 5000 kms de côtes que compte la Grande Ile, il est en effet très difficile de contrôler toutes les tentatives d'exportation de marchandises prohibées. Raison pour laquelle, d'ailleurs, et comme l'a indiqué le DG de la Douane, il est plus que jamais indispensable de mettre en pratique, la gestion coordonnée des frontières. Par ailleurs, concernant plus particulièrement les espèces protégées, le renforcement des surveillances au niveau de leur habitat naturel s'avère nécessaire. Quoiqu'il en soit, la douane a, une fois de plus, eu le mérite d'avoir stoppé une tentative de trafic. Et ce, malgré le nombre limité des cadres et agents en service aux frontières. Nous en reparlerons.