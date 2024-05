Madagascar: Entretien routier - Exigence du maintien de la praticabilité des routes sur 3 à 5 ans

Un nouveau concept intitulé MROR (Marché Routier à Obligation des Résultats) est lancé en vue d'améliorer l'efficacité et la qualité des opérations d'entretien sur les réseaux routiers à Madagascar.

D'aucuns reconnaissent que la situation sur l'état des routes dans le pays est alarmante. La preuve, seules 11% de nos infrastructures routières sont considérées en bon état, d'après les informations publiées par le ministère chargé des Travaux publics. Le manque d'entretien sur les réseaux routiers en est à l'origine. « Le concept MROR (Marché Routier à Obligation des Résultats) est ainsi lancé à Madagascar dans le cadre de la mise en oeuvre des projets d'entretien routier, et ce, avec l'appui de la Banque Mondiale. C'est conçu pour pallier à l'inefficacité du marché d'entretien classique qui est un marché à obligation de moyen.

L'objectif consiste à garantir que l'état physique des routes traitées réponde aux besoins des usagers tout au long de la durée des contrats pluriannuels avec les entreprises titulaires des marchés ». Le Chef de projet MROR, Maminiaina Rambolamanana, l'a expliqué lors d'un atelier d'information sur la mise en place de ce nouveau concept à Madagascar, qui se déroule depuis hier au Motel à Anosy.

Appels d'offres lancés

Des projets pilotes sont ainsi retenus sur l'entretien courant des réseaux routiers, dans le cadre de ce projet MROR financé par la Banque mondiale. Pour les routes bitumées, cela concerne la RNS9 reliant Toliara et Analamisampy de 109km, la RNS44 desservant Moramanga et Amboasary d'une longueur linéaire de 60km, la Rocade d'Iarivo et Pénétrante Urbaine sur la RNS65 d'une longueur de 13km, la RNS43 qui relie Soavinandriana et Faratsiho d'une distance de 51,6km ainsi que la RNS43 entre Faratsiho et Sambaina d'une longueur de 43,8km. Quant aux routes en terre, la RNS41 reliant Ambositra et Fandriana de 42km, la RR62 entre Ambatolaona et Mantasoa de 16km, la RR20 desservant Ambatofotsy et Andramasina de 18km, la RR19 qui relie Talatan'i Volonondry et Sadabe de 25km et la RR36 entre Mahitsy et Farahantsana de 11km, ont été choisis en tant que projets pilotes.

En effet, « ce sont des tronçons de routes revêtues qui viennent d'être réhabilités ou bien des routes en terre qui n'ont jamais été entretenues et nécessitant encore une réfection. Les appels d'offres relatifs aux travaux d'entretien de ces axes routiers sélectionnés seront lancés au début de juillet 2024 tandis que les appels d'offres sur la mission de surveillance et de vérification sont en cours d'évaluation », a fait savoir le chef du projet MROR. Il est à noter que des entreprises opérant dans le secteur du bâtiment et des travaux publics ainsi que des bureaux d'études participent activement à cet atelier d'information sur la mise en place du MROR à Madagascar.

Meilleur état du réseau

À la différence du marché classique, le Marché Routier à Obligation de Résultat présente de nombreux avantages. « Il s'agit d'un contrat à long terme offrant un travail plus stable pour les entreprises titulaires du marché. En revanche, on leur exige plus de responsabilité notamment en matière de maintenance de la praticabilité des routes traitées sur une durée de 3 à 5 ans. À titre d'illustration, il ne devrait y avoir ni nids de poules ni coupures de routes. Les fossés sont toujours curés et les panneaux de signalisation sont bien installés. Ces entreprises sont ainsi payées au forfait par kilomètre de route traitée, et ce, mensuellement suivant les niveaux de services rendus aux usagers. Elles doivent intervenir de suite en cas d'anomalie et entreprendre des travaux de mise à niveau pour remettre les routes aux normes spécifiées à l'état initial.

Pour le marché classique, l'entreprise est payée selon la quantité des travaux effectués en tant que simple exécuteur. La durée de marché est d'environ 12 mois », a-t-il fait savoir. Les usagers en tireront également profit étant donné que les routes entretenues sont désenclavées en permanence et leur confort est invariable et continu, sans oublier la sécurité. Du côté de l'administration, cela procure une meilleure préservation des investissements et un meilleur état du réseau routier.

En tout, le MROR qui est une approche novatrice axée sur la réalisation des résultats, englobe les services d'entretien des routes rendus aux usagers, les travaux de réhabilitation, les travaux d'amélioration et les travaux d'urgence en cas de risques liés aux aléas climatiques. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des projets PDDR (Projet de développement durable du secteur routier) et PCMCI (Projet Connecter Madagascar pour une Croissance Inclusive), financés par la Banque mondiale.