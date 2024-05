Madagascar: Culture urbaine - Hip hop, engagement et démocratie à Ambohitsaina

« Repoblika », le morceau rap le plus percutant de ces deux dernières années, s'invitera sur les hauteurs d'Ambohitsaina vendredi à partir de 10 h.

Le programme mêle cérébral et musique, puisque la matinée sera consacrée à des conférences-débats sur le thème « Le hip hop à la rescousse de la démocratie ? » à la faculté Degs Ankatso. Avec la participation des artistes de la scène musique urbaine comme Mashmanjaka, Tahiry Ratsimba du groupe Da Hopp, Bolo... Et des acteurs culturels et politiques comme Damy Govina, Hilda Hasinjo... également, des universitaires dont Andrianjaka Rakotomanana, enseignant chercheur au niveau de la faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université d'Antananarivo. L'après-midi à 14 h, place au rap avec un concert sur le parking du Degs Ankatso, toujours à l'université d'Antananarivo. Des pointures tels Level God, Mbl, Eklyps, Saboodak, Takodah & Ngah Be, Mashmanjaka et d'autres vont prendre le « mic ».

Au-delà d'un mouvement engagé, ce sera un des plus grands concerts de rap de ce semestre. Devant la presse hier, dans les locaux du Friedrich Ebert à Ambatomitsangana, « les rappeurs ont toujours évoqué les boursouflures de la société, depuis même le début de l'histoire du rap malgache. Ce n'est pas maintenant que nous commençons à chanter ce qui ne va pas », a tenu à préciser Tovo Andraina Rapelanoro, un des initiateurs de l'opus « Rpblk : the album » dans lequel se trouve le désormais titre culte « Repoblika ».