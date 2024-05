Madagascar: Lutte contre le changement climatique - Mise en place d'une coalition dans le domaine EAH

Le changement climatique, en causant un stress hydrique accru et des sécheresses de plus en plus importantes, impacte l'agriculture, l'élevage et surtout la santé des plus vulnérables. C'est dans ce sens qu'une coalition pour le changement climatique dans le domaine de l'Eau, l'Assainissement et l'Hygiène a vu le jour pour la première fois à Madagascar.

Madagascar figure parmi les 10 premiers pays où les enfants sont plus vulnérables aux effets du changement climatique selon l'indice de risque climatique pour les enfants publié par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en 2021. L'accès insuffisant à l'eau, à l'assainissement et à l'hygiène (WASH) figure parmi les facteurs de vulnérabilité des enfants face au changement climatique tout en sachant que 42% seulement de la population ont accès à l'eau potable.

Pour renforcer la lutte contre le changement climatique et ses effets sur la population, Madagascar a mis en place pour la première fois une coalition pour le changement climatique dans le domaine EAH (Eau, Hygiène et Assainissement). Créée au mois de février, cette coalition regroupe tous les acteurs oeuvrant dans le domaine de l'EAH, les différents ministères, la société civile, diverses associations ainsi que les partenaires.

Depuis hier, un atelier a été organisé à Anosy pour l'élaboration des stratégies qui seront mises en oeuvre par cette coalition pour les cinq prochaines années. « Beaucoup d'efforts ont été fournis mais il reste aussi beaucoup à faire. Cette coalition portera une attention particulière sur les actions qui seront menées à court, à moyen et à long terme en cas de sécheresse ou d'inondation notamment la construction des infrastructures résilientes », selon Vololoniaina Razaivao, secrétaire générale du ministère de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène (MEAH).

Actions

Madagascar est l'un des pays les plus exposés aux risques environnementaux et climatiques que sont les inondations, les cyclones, les sécheresses, les maladies à transmission vectorielle...Pour le secteur Wash, l'UNICEF a mené des actions anticipées dans ses secteurs d'intervention. Cet organisme onusien continue d'améliorer la gestion des ressources en eau dans le grand Sud en collaboration avec le ministère de tutelle et ses partenaires, et ajoute la capacité pour des informations plus fréquentes afin d'informer le système d'alerte précoce et l'action anticipatoire ainsi que les plans de réponse.