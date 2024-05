Madagascar: Basket-ball Tour 2024 - Les coachs à l'écoute des techniciens canadiens

Dans le cadre de l'évènement Basketball Tour 2024, les coachs de la section Tana-Ville de basket sont en recyclage pendant deux jours à Mahamasina.

La clinique des entraîneurs figure dans les programmes majeurs du Basketball Tour 2024, qui se déroule depuis le 1er mai dans la capitale. Il s'agit d'une initiative de l'association Athletes in Action en collaboration avec la section Tana-ville de basket. La formation dispensée par les techniciens canadiens offre une opportunité précieuse à une centaine de coachs malgaches venant de différents clubs. La première journée d'hier, animée par Cheryl Jean-Paul, coach des Spartans Women's basketball de la Trinity Western University, a été particulièrement enrichissante. En effet, La Canadienne a partagé ses expériences au Palais des Sports, mettant en évidence l'aspect socio-émotionnel du coaching et son importance.

Elle a abordé des sujets inédits pour les stagiaires, tels que la prise de décision et l'organisation pour éviter que les équipes stagnent. L'exploitation progressive des compétences a également été discutée. « L'enthousiasme des participants démontre leur volonté de tirer profit de cette opportunité pour renforcer le basketball à Madagascar. Je suis vraiment heureuse d'avoir fait leur connaissance et d'apporter ma contribution à ce sport à travers le monde. J'espère bien les retrouver dans un niveau supérieur après cette formation », a fait savoir la technicienne. La formation se poursuit ce jour avec la pratique.

C'est le coach Matt Guynup qui va s'en occuper à Mahamasina. Cette deuxième édition du Basketball Tour est déjà un succès. Le camp des jeunes, samedi, a réuni plus de 350 basketteurs de la section Tana-Ville. Les rencontres « quadri teams » impliquant les grandes équipes malgaches et les Spartans du Canada contribuent à l'ambiance électrisante de l'événement. L'objectif de ce projet est de favoriser le développement du sport à Madagascar en enseignant aux jeunes la foi chrétienne. « Notre objectif est de diffuser l'évangile à travers le sport, où les jeunes s'investissent.

De leur partager que le sport et la foi sont en parfaite harmonie et qu'au-delà de la préparation physique et mentale, l'aspect spirituel n'est pas à négliger dans la quête de l'excellence sportive et personnelle. Nous voulons former des aumôniers sportifs à Madagascar. Ainsi, nous sommes ouverts à toutes les fédérations ou associations sportives qui partagent un même avis avec nous», a ajouté Corinne Robison, coordinatrice nationale de l'Athletes In Action.