Congo-Brazzaville: Championnat national Ligue 1 - Interclub met la pression sur les Léopards de Dolisie

La 22e journée de la compétition, qui s'est achevée le 6 mai au stade Alphonse-Massamba-Débat, rapproche davantage l'Athlétic club Léopards de Dolisie, le leader, et l'Interclub son dauphin des deux places qualificatives pour les compétitions africaines. Le titre se joue entre les deux clubs.

Au terme de cette journée, les lignes n'ont pas bougé. Le Top 3 est resté le même : AC Léopards, Interclub et AS Otohô. Mais l'écart sur le plan comptable donne les premières indications. L'AS Otohô n'a plus son destin en main pour conserver le titre pour la 7e fois d'affilée. Cette équipe a concédé une deuxième défaite d'affilée en s'inclinant devant l'Etoile du Congo 1-0.

Cette défaite a laissé les traces puisque les tenants du titre ont dans la foulée remercié Djené Tumba Mukanda et Elie Roger Ossiété, respectivement entraîneurs principal et adjoint. L'équipe ayant neuf points de retard sur l'AC Léopards a sollicité les services de Barthélémy Ngatsono pour espérer sauver les meubles. Il y a urgence car plus rien n'arrête les Fauves du Niari. Les Léopards de Dolisie se sont imposés 1-0 devant le Club athlétique renaissance aiglons pour leur dernier match de la compétition au stade Paul-Sayal-Moukila.

Les Fauves du Niari comptent désormais 46 points mais restent sous la pression d'Interclub qui s'est imposé devant la Jeunesse sportive de Talangaï 1-0 grâce au but de Mignon Koto à la 62e minute. Cette équipe maintient l'écart qui le sépare d'avec le leader à quatre points et met l'AS Otohô à cinq unités de la deuxième place qu'il occupe actuellement. Les quatre journées qui restent s'annoncent décisives. Battus au cours de cette journée, la JST et les Diables noirs ont compris leurs chances de prétendre à une place africaine.

Les Diablotins ont été sèchement battus à Brazzaville par l'AS Cheminots 0-3. Les deux conservent respectivement leur quatrième et cinquième place avec 34 et 33 points. L'Etoile du Congo sixième (32points) revient à une unité des Diables noirs. V Club Mokanda est revenu à la hauteur des Aiglons (29 points) grâce à son nul 0-0 face à l'AS Vegas. Le FC Kondzo (28 points) le talonne grâce à sa brillante victoire 4-0 à Pointe-Noire sur le FC Nathalys. Dans la lutte pour le maintien, l'AS BNG et l'AS JUk ont fait jeu égal 2-2. Les deux équipes qui occupent respectivement la 11e et 12e place sont inséparables en termes de points (23). Rien n'est joué.