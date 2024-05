Congo-Kinshasa: Linafoot/Play-offs - Lubumbashi Sport accroche Mazembe, Maniema Union tient en échec Lupopo

Il n'y a pas de victoire pour Mazembe qui accumule deux résultats d'égalité, et Lupopo n'a pas pu battre Maniema Union.

Le stade Kibasa-Maliba de Lubumbashi a accueilli, le 5 mai , le choc de la 10e journée des Play-offs de la 29e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) entre le FC Saint-Eloi Lupopo et l'AS Maniema Union de Kindu. Un but partout, ce fut le score de cette partie. Tchatakoura a ouvert le score pour les locaux du coach Mohamed Magassouba à la 33e minute, à la grande satisfaction des bleu et or. Mais les visiteurs de Kindu ont continué d'y croire jusqu'à égaliser à la 75e minute sur une frappe imparable de l'attaquant Jephté Kitambala. Ce match nul permet à Maniema Union du coach Papy Kimoto de conserver la deuxième place au classement avec 20 points.

Invaincu dans ce championnat, le FC Saint Eloi Lupopo reste sur la troisième marche du podium avec 17 points. Dans l'autre rencontre du jour, le Tout-Puissant Mazembe a été accroché par Lubumbashi Sport (0 but partout). Lubumbashi Sport glane un précieux point, totalisant désormais 6 points en 10 matchs joués. Mazembe conserve son fauteuil de leader avec 20 points en 8 sorties. Le troisième match de la journée dominicale au stade de l'Unité de Goma dans la province du Nord-Kivu a vu l'AS Dauphin Noir prendre le dessus sur Don Bosco de Lubumbashi.

Chadrack Lokangu a offert la victoire aux siens à la 87e minute sur une passe décisive de Patrick Bahati. Dauphin Noire du coach Guy Lusadisu compte 7 points en 10 sorties, alors que Don Bosco a un total de 5 points, lanterne rouge du Play-off. Djoumeku et Kitambala buteurs... Deux attaquants trônent au royaume des buteurs dans cette phase des Play-offs. Il s'agit du Camerounais Maxwell Djoumeku (Les Aigles du Congo) et Jephté Kitambala (Maniema Union), avec chacun 5 réalisations. Ensuite, il y a Horso Mwaku (FC Saint Eloi Lupopo), Elie Mpanzu (AS Vita Club) et Fily Traoré (TP Mazembe) qui ont déjà marqué chacun 4 buts. Rodrigue Kitwa (AS Maniema Union) et Patient Mwamba (TP Mazembe) ont inscrit chacun 3 buts.