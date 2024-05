Ile Maurice: Pénurie d'oignons rouges sur les étals

«Sa péna!», nous répond sèchement un marchand de Grand-Baie quand nous lui demandons s'il a des oignons rouges.

Beaucoup plus loin, à Triolet, plusieurs marchands de légumes ont dressé leur étal en bordure de route. «Non, pa pé gagné la misié», nous répond une marchande. À quelques mètres d'elle, son voisin nous confirme la pénurie. «Inn aret gagn zwayon rouz pou lé momen. Kapav pou gagn séki lokal biento», nous dit-il. En effet, il n'y a pas plus d'oignons dits «rouges» sur le marché depuis quelques mois.

Le secrétaire général de la Small Planters Association, Kreepalloo Sunghoon, confirme que ce condiment, importé par l'Agricultural Marketing Board (AMB), est indisponible. Plusieurs facteurs sont à l'origine de cette situation, explique-t-il. Il y a eu des intempéries dans les pays producteurs, mais la décision de l'Inde d'empêcher toute exportation d'oignon, en décembre dernier, a bouleversé l'approvisionnement dans le monde. Le gouvernement indien a interdit l'importation de ce condiment pour stopper l'augmentation de son prix alors que le pays venait de faire face aux intempéries et que la campagne électorale battait son plein. «Même l'Égypte a cessé toute exportation, préférant garder sa production pour la consommation locale», déclare le secrétaire général de cette association.

Du côté de l'AMB, Beny Ramcharan, le directeur adjoint, maintient qu'il n'y a pas de pénurie d'oignons en général à Maurice mais reconnaît que l'oignon rouge est plus difficile à trouver. «Nous avons un stock de 780 tonnes d'oignons. Parmi ceux-ci, il y a 280 tonnes de la variété rouge, en provenance de la Hollande et de la Chine. Ceux qui restent sont blancs et ils ne sont pas avariés. Ce stock est suffisant pour le marché local», assure-t-il en rappelant que d'autres cargaisons seront prochainement en route vers le pays.

Cependant, il confirme que la décision de l'Inde de ne plus exporter des oignons a eu un impact sur le prix international et que Maurice a été dans l'incapacité d'acheter de l'oignon de ce pays, malgré une dérogation indienne pour l'achat de 1 200 tonnes. «Il nous vendait l'oignon à 800 dollars la tonne. D'autres pays la vendaient à un meilleur prix. Nous nous sommes donc tournés vers la Hollande et la Chine qui nous ont fourni des produits de bonne qualité», maintient Beny Ramcharan. Toutefois, Il y a eu un développement durant le week-end en Inde, dit-il, et l'AMB en a profité pour lancer un exercice d'appel d'offres, hier, pour une nouvelle cargaison de ce condiment en faisant valoir la dérogation dont Maurice est bénéficiaire.

Concernant les critiques selon lesquelles il y a eu une pénurie d'oignons rouges sur le marché en raison des exportations de l'AMB vers La Réunion, Beny Ramcharan maintient que cet organisme n'a pas exporté de grandes quantités d'oignons vers La Réunion. «Il y a une grosse pénurie d'oignons sur le marché réunionnais. Un exportateur nous a approchés pour obtenir une cargaison. Nous avions un surplus en stock. Donc, nous lui avons donné 13 tonnes et comme c'était une urgence, on l'a facturé à Rs 50 le kilo. C'est une quantité négligeable en comparaison à ce que nous vendons par semaine aux marchands mauriciens. Il y a eu beaucoup d'autres exportateurs qui nous ont contactés pour que nous fournissions le marché réunionnais, mais nous avons refusé. Nous l'avons fait une seule fois», se défend-il. La consommation mensuelle d'oignons à Maurice tourne en moyenne autour de 1 300 tonnes.

Les «zwayon lokal» disponibles en Juillet

Les oignons plantés à Maurice ne seront disponibles qu'en juillet. C'est ce que nous a confirmé Kreepalloo Sunghoon. Toutefois, la quantité produite ne sera pas comme avant. «De nombreux planteurs ont abandonné leurs champs en raison de la cherté de la main-d'oeuvre. Nous produisions entre 15 000 et 16 000 tonnes et maintenant, la production est passée à 8 000 tonnes», rappelle-t-il. Plusieurs planteurs, notamment ceux de la région de Palmar, ont construit des bungalows et d'autres hébergements touristiques sur leur terrain qui étaient autrefois sous culture d'oignons.