Ile Maurice: L'homme dans un état critique

Un homme de 26 ans, qui habite à Chebel, de même que sa compagne, âgée de 31 ans, ont été gravement brûlés et admis à l'unité des grands brûlés de l'hôpital Victoria, à Candos, dimanche.

La police de Coromandel a ouvert une enquête pour déterminer s'il s'agit d'un acte commis sous l'influence de l'alcool ou s'il est véritablement accidentel tel que décrit par l'homme lorsque la police est intervenue sur les lieux. C'est vers 15 heures, dimanche, qu'un sergent de police, affecté au poste de Coromandel, s'est rendu sur les lieux de l'incident à Chebel à la suite d'une requête. Sur place, le policier a vu l'homme de 26 ans.

Ce dernier a déclaré qu'aux alentours de 13 heures, il a accidentellement pressé un flacon en plastique contenant du liquide inflammable qu'il utilise généralement pour les barbecues, entraînant une dispersion partielle du liquide sur lui et sur le sol. Sans s'en rendre compte, il a allumé une cigarette. Le feu s'est déclenché et s'est propagé sur tout son corps, le brûlant au visage, aux bras et au ventre.

Sa partenaire, sans profession et résidant dans la même maison, a tenté de lui porter secours et ce faisant, elle a été brûlée au bras gauche. Le flacon en plastique contenant le liquide inflammable a été sécurisé. Les deux victimes ont été transportées à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo dans un véhicule de la police. Un formulaire 58 a été émis. Au moment de l'incident, ils étaient à la maison avec leurs trois enfants, mais heureusement, aucun d'eux n'a été brûlé.

La police a constaté qu'une forte odeur d'alcool émanait du couple. Ni l'homme ni sa compagne n'ont pu faire de déposition. La police et les membres du Scene of Crime Office ont examiné les lieux de l'incident. L'homme a été admis à l'unité des soins intensifs pour hommes brûlés de l'hôpital Victoria et son état est jugé sérieux. Quant à sa partenaire, elle a été admise au sein de la même unité, mais au département pour les femmes et son état de santé est jugé stable.