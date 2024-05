Tunisie: L'EST concède la défaite au Bardo - Il n'y a pas le feu quand même !

Par obligation, Miguel Cardoso a ménagé certains joueurs cadres et, en même temps, donné du temps de jeu à ceux qui sont censés remplir leurs rôles au moment où on a besoin d'eux. Il est temps aussi que certains joueurs prennent leurs marques et assument leurs responsabilités.

Une équipe qui joue sur plus d'un front ne peut gagner à tous les coups. Les grands clubs ne gagnent pas tous leurs matches et, par moments, un coach est appelé à faire des choix et se fixer des priorités. Pour Miguel Cardoso, la priorité du moment, c'est la finale aller de la Champions League le 18 de ce mois contre Al Ahly. Une première manche qu'il faudra réussir sous toutes ses coutures. Bref, la préparation de la manche aller de la finale de la Ligue des champions a déjà commencé par le ménagement de certains joueurs-cadres lors du derby disputé avant-hier au Bardo. Un derby qui a été perdu, certes, mais la situation n'est pas catastrophique. C'est même un mal pour un bien. Car, certains joueurs ont besoin d'être secoués pour sortir de leur petit confort.

Ben Hammouda et Shili : une copie à améliorer

En l'absence de Mohamed Amine Ben Hmida, ménagé pour cause de blessure, le coach "sang et or" a aligné Oussema Shili. Arrivé en juillet dernier en provenance du Stade Tunisien, Shili n'a pratiquement pas joué depuis le début de la saison. Ceci dit, il n'a pas été si mauvais contre le Stade Tunisien, dimanche, même si sa copie est à améliorer en termes d'apport en phase offensive. Un autre joueur a été titularisé dimanche et appelé également à améliorer sa copie : Mohamed Amine Ben Hammouda dont la prestation a manqué de la profondeur qu'il était censé apporter et qui caractérise son style de jeu. Pour rappel, si Ben Hammouda a été gardé par Miguel Cardoso, c'est qu'il fait maints appels et donne des solutions à ses équipiers. Et à vrai dire, si on peut trouver des excuses à Shili qui n'a pas eu suffisamment de temps de jeu depuis le début de la saison, on ne peut en dire autant pour Ben Hammouda.

Aholou a brillé par son absence !

Un compartiment en particulier a perdu son équilibre : l'entrejeu. En l'absence de Roger Aholou, le joueur sentinelle, le milieu de terrain de l'Espérance est apparu déséquilibré au risque de fragiliser la défense. Et comme le coach "sang et or" a choisi de ménager Ghailane Chaâlali, sans oublier l'absence de Houssem Tka, ménagé également en prévision de la finale de la Ligue des champions, Onuche Ogbelu, Wael Derbali et même Zakaria El Ayeb ont eu un certain mal à assurer l'intérim. Des joueurs qui n'ont pas été tout simplement à la hauteur. Ils ont manqué terriblement de volonté et n'étaient pas suffisamment appliqués tactiquement.Cela dit, il n'y a pas le feu malgré la défaite concédée avant-hier. Par obligation, Miguel Cardoso a ménagé des joueurs-cadres et en même temps donné du temps de jeu à ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer. Des joueurs qui semblent encore portés par l'euphorie de la qualification à la finale de la Ligue des champions et à la Coupe du monde de 2025. La défaite concédée dimanche est venue au bon moment pour qu'ils remettent les pieds sur terre. Un mal pour un bien !

Gagneur qu'il est, Miguel Cardoso a eu du mal à digérer sa première défaite à la tête de l'équipe : "Ce n'est pas seulement la défaite de l'entraîneur, mais de tous.", a-t-il déclaré avant d'ajouter : "Depuis que nous avons gagné la demi-finale de la Champions League, les choses ont changé. L'ambiance a changé autour de nous. Je vais être clair sur un point : je veux gagner ce championnat. Mais il est important que toutes les personnes autour de moi aient cette même envie, car ce n'est pas facile de gagner. Nous devons, certes, respecter nos adversaires, mais nous devons surtout respecter le nom de notre club et son identité. C'est le pire jour depuis que je suis arrivé au club !". Miguel Cardoso a été des plus clairs : il y a eu un certain fléchissement après le retour de Pretoria. Il est impératif que les joueurs se reprennent en main.