Afrique du Nord: Participation de la Tunisie au Sommet de l'Organisation de la Coopération Islamique - La Tunisie assume ses positions sur la question palestinienne

Les travaux du Sommet ont porté sur les défis auxquels sont confrontés les pays de l'Organisation de la Coopération islamique, notamment la question palestinienne, la situation des minorités musulmanes dans les pays non islamiques et la coopération économique et de développement entre les États membres.

Fidèle à ses positions, la Tunisie a émis des réserves, dimanche, sur la déclaration finale du quinzième Sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) tenu dans la capitale gambienne, Banjul, avec la participation de 57 pays. Et pour cause, certaines références nuisent, selon la diplomatie tunisienne, au droit historique du peuple palestinien à construire son propre Etat dans le cadre de la légalité internationale.

En effet, alors que la délégation tunisienne a confirmé sa position ferme et claire autour de la question palestinienne et son soutien au contenu des documents du Sommet, la diplomatie tunisienne a officiellement enregistré sa réserve aux références faites dans ces documents aux «frontières du 4 juin 1967», à la «solution de deux États» et à «Jérusalem-Est». Réitérant ainsi la position ferme de notre pays quant au droit du peuple palestinien frère à établir son État indépendant sur l'ensemble de la Palestine, avec Al-Qods comme capitale.

%

Ce sommet s'est tenu alors que plusieurs pays islamiques, dont la Tunisie, sont confrontés à des enjeux majeurs, y compris d'ordre sécuritaire. En effet, les travaux du Sommet ont porté sur les défis auxquels sont confrontés les pays de l'Organisation de la Coopération islamique, notamment la question palestinienne, la situation des minorités musulmanes dans les pays non islamiques et la coopération économique et de développement entre les États membres.

Le Sommet a acquis une importance particulière dans la mesure où il a abordé de manière significative la question de la migration irrégulière. D'ailleurs, dans ce cadre et lors de sa participation à ce sommet, Nabil Ammar, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens de l'étranger, s'est entretenu avec son homologue gabonais, Michel Régis Onanga Ndiaye. L'entretien a notamment porté les défis de la migration irrégulière.

Ce sommet, qui a regroupé 57 États membres, veut dynamiser la coopération entre les Etats islamiques dans divers domaines tels que l'économie, la culture et la science, avec le soutien de la Banque islamique de développement. La protection des Lieux Saints de l'Islam et le soutien aux peuples palestinien et ouïghour sont parmi les principaux sujets abordés.

Vers une diplomatie plus audacieuse

Pour revenir sur la participation de la Tunisie à ce sommet, mais aussi sur les réserves qu'elle a émises quant à sa déclaration finale, sous le couvert de l'anonymat, un ancien diplomate tunisien évoque une nouvelle approche diplomatique pour la Tunisie lors des rendez-vous internationaux.

Selon lui, si, auparavant la Tunisie n'était pas d'accord avec les recommandations de certains sommets et rendez-vous internationaux, elle n'émettait pas de réserves de manière officielle et publique. «Au-delà de la position tunisienne louable envers le dossier palestinien, il faut dire que cette réserve émise intervient dans la construction d'une nouvelle approche diplomatique plus directe, audacieuse et surtout plus présente sur l'échiquier diplomatique international. La Tunisie veut se faire entendre et reconstruire sa diplomatie qui était malade», a-t-il expliqué, ajoutant que cette diplomatie traduit les nouvelles orientations du pays visant à consolider sa souveraineté.

Qu'en est-il de l'hégémonie occidentale ?

Mais quel intérêt pour ce sommet dans un ordre mondial marqué par une hégémonie occidentale ? Notre interlocuteur explique que l'OCI vise à protéger les intérêts du monde musulman en promouvant la paix et l'harmonie mondiales. A travers ses trois principaux organes, le Sommet des chefs d'État, le Conseil des ministres des Affaires étrangères (CFM) et le Secrétariat général.

Cette Organisation se veut un forum où les pays membres se rencontrent et coordonnent leurs positions politiques et diplomatiques sur des questions d'intérêt commun, telles que les conflits régionaux, les droits de l'homme et les défis socioéconomiques. Cependant, les divergences des pays membres ont affaibli tout au long de ces dernières années son rôle diplomatique. Toutefois, cette organisation reste, selon son propos, un acteur économique majeur. «D'ailleurs, la Tunisie a intérêt à bien profiter de ses bonnes relations au sein de cette structure pour appuyer ses réformes économiques et financières et pour diversifier les partenaires économiques», a-t-il conclu.

Rappelons enfin qu'en novembre 2023, l'Organisation s'était réunie à Riyad pour un sommet conjoint avec la Ligue arabe, condamnant les actions de l'occupant à Gaza, mais s'abstenant d'énoncer des mesures économiques et politiques punitives à l'encontre d'Israël. Ce sommet avait mis en évidence les divisions entre les pays membres quant à la position à adopter vis-à-vis de ce grand conflit, sur fond de craintes d'un embrasement dans la région.

L'Arabie saoudite, qui présidait l'OCI, a cédé, au terme de ce Sommet, sa place à la Gambie qui assurera la présidence de l'Organisation pour une durée de trois ans.