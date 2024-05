Afrique: Concert « Bissat Errih » par le Choeur et l'Orchestre du Carthage Symphony Orchestra au Théâtre de la ville de Tunis - Le goût de l'authentique

Le choeur et l'orchestre du Carthage Symphony Orchestra au Théâtre de la Ville de Tunis

Autour d'un programme original consacré aux « Mélodies d'Orient », un concert hommage au grand Farid Al Atrache, intitulé « Bissat Al Rih » présenté par l'Orchestre du Carthage Symphony Orchestra, dirigé par les frères Mohamed et Hafedh Makni et le Choeur du OCS, dirigé par Mourad Gaâloul, a eu lieu dimanche dernier au Théâtre de la Ville de Tunis.

D'emblée, on savait qu'on allait assister à quelque chose de beau, et ce fut bien le cas. Un programme fort alléchant autour des mélodies d'Orient a été mis en oeuvre pour la soirée par les chefs d'orchestre Mohamed et Hafedh Makni.

Des chansons touchantes par leurs verbes et par leur musicalité ont été interprétées à merveille par les voix saisissantes du Choeur dirigé par Mourad Gaâloul. « Fatma » de Omar Khairat, Wasslet « Badri Bada », « Zahrat Al-Madain » des frères Rahabani, « Ya Malikan Qalbi » de Mohamed El Mougui, « Hayati » de Mohamed Abdelwahed et sept chansons du grand Farid Al Atrech auquel l'Orchestre rend un vibrant hommage à travers la reprise de ses chansons les plus célèbres à l'instar de « Bossat Arrih », « Habbina », « Y a Jamil », « Hayati », « Ya Zahra fi Khayali » et bien d'autres. Avec ses chansons tantôt mélancoliques, tantôt radieuses, mais toujours imprégnées de sentiments, les airs étaient entraînants et envoûtants.

Le choeur et l'orchestre nous ont livré, lors de cette soirée, des joyaux des célèbres airs d'antan, interprétés avec une grande sensibilité qui ne laisse jamais indifférent.

Grâce à la prestation de ces musiciens talentueux, les rythmes s'enchaînaient, tantôt berceurs, tantôt dynamiques et « mouvementés ». Touchants et émouvants, les textes de ces chansons restituent les émotions et invitent au voyage vers des univers imaginaires. On s'envole sur ce tapis imaginaire et on s'évade à travers ces chanteurs et ces musiciens confirmés qui nous transportent dans un monde de rêve et de poésie, grâce à une palette riche en sonorités profondes, en touches flottantes, en cordes pudiques, soyeuses et lumineuses.

Atteignant une belle homogénéité, l'interprétation de l'orchestre fut véritablement émouvante, tour à tour lyrique, joyeuse et passionnée. En passant d'une composition à une autre, les chefs d'orchestre, tour à tour, tracent leurs lignes et leurs chemins fortement structurés sur lesquels les musiciens bondissent, et projettent les notes avec netteté et justesse. Un concert authentique et beau !