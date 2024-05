Tunisie: Caisses de Dépôt tunisienne, française, Italienne, marocaine - Quatre caisses de dépôt créent un cadre permanent de concertation

Les quatre institutions avaient initié lors de la 7e conférence du Forum des caisses de dépôt à Abidjan, en septembre 2023, une dynamique visant à renforcer la coopération. «Leur première réunion à Rome traduit l'ambition commune des quatre dirigeants des caisses de développer des solutions collectives face aux défis majeurs auxquels est confronté le bassin méditerranéen».

Un cadre permanent de concertation (CPC) a été créé pour la mise en place d'une coopération étroite entre les Caisses de dépôt tunisienne, française, italienne et marocaine.

Créé à l'issue d'une réunion tenue le 2 mai à Rome en Italie entre leurs directeurs généraux, cette structure fournira une plateforme de discussion souple et opérationnelle entre les quatre institutions.

Cela permettra d'échanger autour des bonnes pratiques dans des secteurs clés, tels que le développement urbain, l'adaptation au changement climatique, la protection de la biodiversité, le développement d'infrastructures durables et le financement de projets portés par les startup et les PME, a fait savoir la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Il favorisera également l'interaction et la coordination avec l'ensemble de l'écosystème financier méditerranéen, qu'il s'agisse de structures nationales proches du modèle de Caisses de dépôt ou d'acteurs clés du financement impliqués en Méditerranée tels que la Banque Européenne d'Investissement (BEI), la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (Berd), les Agences de développement nationales ou différents réseaux d'investisseurs notamment de long terme, afin de garantir les synergies adaptées entre les différents dispositifs financiers.

%

Les quatre institutions avaient initié lors de la 7e conférence du Forum des caisses de dépôt à Abidjan, en septembre 2023, une dynamique visant à renforcer la coopération. «Leur première réunion à Rome traduit l'ambition commune des quatre dirigeants des Caisses de développer des solutions collectives face aux défis majeurs auxquels est confronté le bassin méditerranéen».

La région est en effet confrontée à de multiples défis, en premier lieu le réchauffement climatique caractérisé par des températures qui augmentent 20% plus vite que la moyenne mondiale.

La biodiversité marine et côtière de la Méditerranée, unique au monde, est en grave danger. L'érosion côtière, la montée des eaux, la désertification, le stress hydrique... autant de phénomènes qui sont déjà des réalités pour de nombreux pays de la région. A ces défis environnementaux s'ajoutent des problèmes sociaux, économiques et énergétiques exacerbés ces dernières années par la pandémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

Lors de la réunion, les dirigeants des caisses ont dressé le bilan de différentes initiatives menées pour promouvoir l'investissement en Méditerranée, à l'instar d'Inframed. Ils ont, par ailleurs, rappelé que leurs établissements contribuaient activement aux efforts pour protéger les écosystèmes et l'adaptation au changement climatique et réaffirmé leur engagement de placer l'innovation financière au service du potentiel humain en répondant aux besoins de financement des projets des startup et des PME.