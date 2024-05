Tunisie: Le chef de l'Etat reçoit le ministre libyen de l'Intérieur - Rouvrir le passage de Ras Jedir au plus vite

Le Président de la République a rappelé la position ferme de la Tunisie, qui est le rejet total et de principe que notre pays soit considéré comme point de passage ou de résidence pour ceux qui y viennent en dehors du cadre de la loi.

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu hier au Palais de Carthage, le général-major Imed Mustapha Trabelsi, ministre libyen chargé de l'Intérieur.

La réunion a porté sur les relations distinguées entre les deux pays frères et la détermination à les développer davantage dans tous les domaines, notamment dans le domaine de la coordination des efforts concernant la question de la migration irrégulière. Le Président de la République a réitéré que ce phénomène, qui s'aggrave de jour en jour, ne peut être combattu qu'en coordonnant et en harmonisant les positions et en éliminant ses causes dans le cadre d'une nouvelle approche à laquelle participent tous les pays concernés.

Sur un autre plan, cette réunion a été discuté du travail conjoint entre les deux pays afin de surmonter au plus vite toutes les difficultés pour rouvrir le passage de Ras Jedir, non seulement pour son importance économique et commerciale, mais aussi pour consolider la conviction commune que les peuples tunisien et libyen sont en fait un seul peuple, et que le passage dans une direction ou dans une autre est naturel et doit s'effectuer dans les meilleures circonstances, ce que la Tunisie et la Libye s'efforcent de réaliser en parfaite harmonie.