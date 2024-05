Sénégal: Littoral - Les travaux ont repris quelques jours après leur mise à l'arrêt par les autorités

Me Doudou Ndoye a-t-il eu raison sur le Président Diomaye Faye qui a fait arrêter toutes les constructions sur le littoral ainsi que la suspension temporairement des procédures domaniales et foncières. « Le chef de l'Etat n'a pas le pouvoir d'arrêter ces constructions et de suspendre les procédures domaniales et foncières ». « Le président de la République, comme je disais du temps de Macky Sall, n'est pas la loi. Chaque décision doit être fondée sur les prescriptions de la loi. Ce n'est pas une question de personne, c'est une question de respect de la démocratie et de l'état de droit. Mais cette mesure du chef de l'Etat risque de ne pas aboutir », disait Me Doudou Ndoye.

Dans sa parution du jour, Le Quotidien nous apprend que la mesure du président Diomaye de suspendre les constructions sur le littoral « est en train d'être rapportée en douceur ». Certains responsables de chantiers confient avoir obtenu l'autorisation de reprendre leur chantiers. En termes plus clairs, Président Diomaye a remis les truelles au maçon.

Le journal révèle que le chef de l'Etat a reçu la semaine dernière, une délégation composée de « cimentiers » et d'entrepreneurs en bâtiment, qui sont allés plaider la reprise des chantiers. Les membres de la délégation, qui ont été par la suite reçus par le PM Ousmane Sonko , ont fait valoir qu'en dehors du préjudice subi, il y avait une autre bombe qui se préparait au Port de Dakar, avec des cargaisons de fer en béton commandées, ou de carreaux et autres céramiques, qui ne pouvaient plus être dédouanées, et qui risquaient d'encombrer le Port. Il y a également le risque de chômage que cette suspension de construction allait causer.