Cameroun: Orange récompense ses clients avec 'la data qui gagne'

Une campagne généreuse où tout le monde a une chance de gagner est bientôt lancée.

Orange Cameroun ne fait pas les choses à moitié quand il s'agit de remercier ses clients. Du 24 avril au 23 mai 2024, l'opérateur leader au Cameroun, lance la campagne "La Data qui gagne". Une grande opération qui permet aux abonnés de remporter de nombreux lots alléchants, le tout en souscrivant à des offres généreuses.

La liste des cadeaux en jeu est tout simplement impressionnante : des millions de francs CFA à partager sont mis en jeu chaque jour, sans oublier les téléviseurs intelligents de grande taille parfaits pour regarder ses émissions et séries préférées. Mais ce n'est pas tout ! Des bonus de communication, des giga-octets de data mobile et bien d'autres surprises sont également à gagner. Les caravanes qui se déploient actuellement sur l'ensemble du pays ont déjà fait plusieurs dizaines de gagnants, et c'est loin d'être terminé.

Pour tenter sa chance, Il suffit de renouveler son forfait Best Deal habituel, soit en composant le #111*0#, soit via l'application Max-it. Une fois l'opération effectuée, le consommateur est automatiquement éligible, et pourrait être l'heureux gagnant de l'un des nombreux lots !

Maxit est l'application mobile tout-en-un d'Orange, ". Elle regroupe les services télécoms, les solutions Orange Money, mais aussi un vaste univers de divertissement numérique avec jeux, musique, télévision et bien plus encore.

%

En parlant du forfait Best Deal, c'est l'offre idéale pour profiter d'un maximum de data mobile et de bonus d'appels, le tout à un tarif très avantageux. La campagne "La Data qui gagne" est donc une opportunité parfaite pour découvrir ou renouveler cette formule attractive.

Cette initiative témoigne une fois de plus de l'attention qu'Orange Cameroun porte à ses clients. En offrant la possibilité de gagner des lots de valeur tout en bénéficiant d'offres intéressantes, l'opérateur démontre sa volonté de servir et de les récompenser ses clients pour leur fidélité.

Alors n'hésitez plus, foncez renouveler votre Best Deal et Qui sait, vous serez peut-être le prochain grand gagnant de cette campagne exceptionnelle ? Chez Orange Cameroun, la data rapporte gros en ce moment !