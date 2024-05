Ile Maurice: Prenez vos gants et vos sacs-poubelles

«L'exemple doit venir d'en haut.» Que n'avons pas entendu cette phrase dans votre bouche, Monsieur le Premier ministre.

Le 1er-Mai est terminé depuis presque une semaine. Les ronds-points du pays sont encore enguirlandés de banderoles et de fanions du Mouvement socialiste militant. De Riche-Terre à Grand-Baie, pas un rond-point sans ces guirlandes orange sur des arbres qui n'ont rien demandé et voudraient peut-être respirer. On vous accorde un besoin de mobilisation. Mais maintenant ? Vous qui aimez-vous faire prendre en photo en train de nettoyer le pays et de donner des leçons, ne pensez-vous pas qu'il faudrait les enlever ? Les fanions sont peut-être en tissu mais vos banderoles sont en plastique. Et puis au milieu du vert, de la végétation luxuriante, cet orange cela pique les yeux non ?

Nettoyer vous dites... Commencez par ce que vous avez souillé. Peut-être aussi donneriez-vous une bonne leçon à l'opposition, qui, elle également, laisse encore trainer ses fanions, même si à moindre échelle... simplement parce qu'elle en avait placé moins.

1er-mai : «Pour son propre intérêt»

Révélateur ce post de l'épouse d'Ashley Chummun, croyant justifier la présence de son mari sur l'estrade du 1er-Mai à Vacoas. La fille d'Ajay Gunness (leader adjoint du Mouvement militant mauricien, on se demande quelles valeurs son père a pu lui inculquer) qui explique : il croit qu'il doit au Mouvement socialiste militant parce que sa cousine Leela Devi DookunLuchoomun l'a aidé sur beaucoup de projets du gouvernement et qu'ils lui ont promis un poste d'ambassadeur s'ils gagnaient. «He took it for his own benefit!»

%

Cette jeune femme est une oie blanche, mais elle a le mérite de mettre ouvertement des mots sur ce qui se trame dans l'appel du parti au pouvoir : faire reluire un «intérêt» aux aspirants candidats. Est-ce qu'Ashley Chummun a des connaissances en diplomatie, relations internationales, géopolitique pour représenter un pays ? Son entreprise, HPO Global Financial Services Ltd, est un «service provider specialised in customised financial services products and tax efficient structures designed for the specific needs of clients». Il fait aussi dans le développement immobilier haut de gamme à l'île Maurice et dispose d'un master en marketing. La belle affaire pour représenter tous les Mauriciens dans un pays étranger. Mais il faut reconnaitre que les ambassadeurs ne sont pas nommés sur leurs aptitudes diplomatiques.

Ce cas, c'est ce que l'on sait... Diya Gunness-Chummun a juste essayé de justifier l'adhésion de son mari au parti soleil. Mais combien de personnes ont adhéré sur des promesses alors qu'elles n'en ont même pas les compétences ? Si le poste d'ambassadeur était vraiment mis à sa juste valeur cela se saurait, n'est-ce pas Monsieur Phooker. Mais là aussi n'est pas la question.

La question est : combien coûte un homme ? Car ce qui a été négocié avec Ashley Chummun l'a été avec d'autres aussi. Tout le monde est-il achetable dans ce pays, moyennant des promesses et des aides ? Peut-être pas tous mais beaucoup...