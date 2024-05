Maroc: SIEL 2024 - Le CCME dévoile sa programmation sous le thème 'écrire le Maroc, raconter le monde'

Rabat — Le Conseil de la communauté marocaine à l'étranger (CCME) participe pour la quinzième année consécutive à la 29e édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL), prévue du 9 au 19 mai à Rabat, avec un programme sous le thème "écrire le Maroc, raconter le monde".

Cette programmation est élaborée autour de quatre axes avec une trentaine d'activités en présence de plus de soixante intervenants du Maroc, de Belgique, d'Espagne, d'Italie, des Pays-Bas, des Etats-Unis, du Royaume-Uni, du Qatar et d'Allemagne, indique un communique du CCME.

Le premier axe intitulé "Un livre, un partenaire", permettra de présenter des ouvrages co-édités par le CCME et quatre maisons d'édition, à savoir, Langages du sud, la Croisée des chemins, Sochepress et Malika éditions, fait savoir la même source, ajoutant qu'à cette occasion seront présentés les livres d'Aomar Boum et Majdouline Boum Mendoza (Le dernier rekkas, qui paraît en anglais, en arabe et en français), de Mohamed Métalsi (Tanger), de Mouna Hachim (Villes et villages du Maroc, étymologie, histoire et légendes) et une traduction vers l'arabe du livre de Fatiha Saidi (Echos de la mémoire sur les montagnes du Rif).

Le deuxième axe consiste en une "Carte blanche" offerte à neuf romancières, écrivains et chercheurs, qui ont décidé du thème qu'ils souhaitent mettre en discussion avec deux invités de leur choix. Seront ainsi présents pour ces cartes blanches programmées à raison d'une par jour Mmes Chadia Arab, Hassnae Bouazza, Samira El Ayachi, Sondouss Chraïbi et MM. Kébir Mustapha Ammi, Mohamed El Morabet, Farid El Asri, Hassan Bousetta et Merouane Touali, précise le communiqué.

Quant au troisième axe, intitulé "Vient de paraître", il reflète l'actualité littéraire de l'année écoulée en permettant au public du SIEL de découvrir les derniers romans de plusieurs auteurs dont Laïla Bahsaïn (Ce que je sais de M. Jacques), Nesrine Slaoui (Seule), Rim Najmi (L'amant secret de Mme Merkel), Khalid Lyamlahy (Évocation d'un mémorial à Venise), Zineb Mekouar (Souviens-toi des abeilles), Salma El Moumni (Adieu Tanger) et Karima Moual (Le froid en Italie et autres histoires d'une Italie née ailleurs).

Lors de cette édition, trois "Avant-premières" exceptionnelles sont programmées au cinéma Renaissance à Rabat. Il s'agit d'un film de fiction (Sisterhood, de Nora El Hourch), d'un documentaire (Mora est là, de Khalid Zairi) et d'une pièce de théâtre (Arrivée par avion, de Nadia Benzakour), apprend-on de même source, notant que ces avant-premières sont proposées en partenariat avec 2MTV, La Prod, la Fondation Hiba, Egalitemag.com et l'Institut supérieur d'art dramatique et d'animation culturelle (ISADAC).

En parallèle à ces axes, des signatures sont prévues notamment avec Jamal Belaharch (Toujours envie de Maroc), Taha Adnan (Lambeaux de l'apocalypse, recueil de poésie) et Mohamed Métalsi (Tanger).

De même, un hommage sera rendu à feu Lahcen Zinoun, disparu récemment, en partenariat avec le Cercle des lauréats de Belgique (CLB) et la Délégation générale Wallonie-Bruxelles au Maroc, outre une table ronde organisée avec le Club des journalistes accrédités au Maroc (CJAM) qui traitera du thème "Être journaliste aujourd'hui", en présence de journalistes marocains du monde et des correspondants accrédités au Maroc, conclut le communiqué.