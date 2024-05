Maroc: L'Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc participe à la 29è édition du SIEL

Rabat — L'Organisation Alaouite pour la Promotion des aveugles au Maroc (OAPAM), que préside SA la Princesse Lalla Lamia Essolh, participe à la 29è édition du Salon international de l'édition et du livre (SIEL) prévue du 9 au 19 mai à Rabat.

Dans le cadre de sa contribution aux activités nationales et internationales en phase avec sa stratégie déclinée dans ses programmes annuels, l'OAPAM prendra part à cette édition du SIEL avec un stand inédit en termes d'ouvrages exposés et d'activités proposées, indique un communiqué de l'Organisation.

Le stand verra la présentation notamment de recherches et d'études imprimées selon la méthode Braille, d'un manuel scolaire tous niveaux confondus, d'histoires et de romans/recueils, d'ouvrages écrits par des aveugles et de livres audio.

L'OAPAM propose également des activités parallèles, dont un séminaire sous le thème "Lecture dans l'expérience cognitive et créative de l'aveugle : réalité et perspectives" prévu le 12 mai avec la participation d'enseignants et d'experts, une soirée poétique le 15 mai avec la participation de poètes aveugles et des ateliers au profit des visiteurs.