Ethiopie: L'Expo Ethiopia Tamirt devrait générer plus de 3 milliards de birr via le marché

<strong>Addis Abeba, le — La deuxième édition de l'exposition « Que l'Ethiopie producit » se tiendra du 9 au 13 mai 2024 a la salle du Millénnaire, à Addis-Abeba.

« Que l'Ethiopie producit » est un mouvement national de l'industrie manufacturière lancé il y a deux ans par le Premier ministre Abiy Ahmed dans le but de renforcer la compétitivité du secteur en résolvant les goulots d'étranglement de manière durable, intégrée et globale.

L'exposition, qui durera cinq jours, décrira le parcours de deux ans du mouvement, a-t-on appris.

Plus de 230 industries engagées dans divers secteurs, notamment le cuir et les produits en cuir, le textile et l'habillement, l'alimentation et les boissons, le bois et les produits en bois, les produits chimiques, la construction, l'automobile, les machines et l'électronique, entre autres, participeront à l'exposition.

Un forum de discussion sera organisé pour présenter et promouvoir la nouvelle politique industrielle du pays.

L'exposition devrait attirer des dizaines de milliers de visiteurs locaux et étrangers et générer trois milliards de birrs en liens commerciaux.

Le mouvement, dans le cadre du plan de développement décennal du secteur industriel, prévoit de relever les défis auxquels sont confrontés les producteurs à tous les niveaux et de créer un environnement commercial favorable dans le processus de fabrication.

Depuis lors, le mouvement a enregistré des réalisations remarquables en encourageant le remplacement des importations, en promouvant les exportations et en contribuant à accroître la production et la productivité.