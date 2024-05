Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 08 Mai 2024

Sénégal : Diplomatie régionale - Diomaye Faye échange avec Alassane Ouattara au Palais présidentiel à Abidjan

En visite en Côte d’ivoire, le mardi 7 mai 2024, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été accueilli, à la mi-journée, par son homologue ivoirien, Alassane Ouattara, au Palais présidentiel à Abidjan, a constaté Abidjan.net sur place. Selon son agenda officiel, Bassirou Diomaye Faye aura seulement un entretien "avec son homologue, Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d’Ivoire, dans le dessein de consolider les liens d’amitié, de fraternité et de coopération existant entre le Sénégal et la Côte d’Ivoire." Ce déplacement du président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye en Côte d’Ivoire s’inscrit dans le prolongement de ses déplacements depuis son élection à la tête de l’État du Sénégal. Abidjan est ainsi la quatrième étape de son agenda diplomatique après Nouakchott, Banjul et Bissau. (Source : adakar.com)

Côte d’Ivoire : Trafic de drogue - Un chef de la police et un conseiller régional condamnés à 10 ans de prison ferme

Après trois mois de procès, le Pôle pénal économique et financier (Ppef) sis à Cocody a rendu public son verdict concernant le vaste réseau de trafic de drogue démantelé à Abidjan et à San Pedro dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire. Face à la presse nationale et internationale le 7 mai 2024, le procureur de la République Kamagaté née Amoatta Nina Claude a annoncé la condamnation de certains cadres de la ville balnéaire de San Pedro impliqués dans cette affaire. Le commissaire Dosso Karamoko, chef de la police criminelle ; le chef de la base navale Guy Serge Lella Kouassi et le conseiller régional César Ouattara ont été condamnés à 10 ans de prison ferme et à 50 millions de FCfa d’amende. Ayant participé au trafic, Marcelle Akpoué Assa-Bla, gérante de la société Kibor Africa, a écopé de 5 ans de prison ferme et à 50 millions de FCfa d’amende. Quant à Yannick Agrey Dago, ex-directeur régional de la Compagnie ivoirienne d’électricité (Cie), il est condamné à 3 ans de prison ferme et à 10 millions de FCfa d’amende. (Source : Fratmat.info)

Niger : Gestion des affaires de l’Etat- «Mahamadou Issoufou a trahi tout un peuple», dit la fille de Mohamed Bazoum

Hinda est l’une des cinq enfants du président nigérien Mohamed Bazoum, qui est séquestré depuis neuf mois à Niamey avec son épouse. Ce mardi matin, en exclusivité sur Rfi, elle lance un « appel de détresse » en faveur de la libération de ses parents. Et elle accuse l’ancien président Mahamadou Issoufou, d’être non seulement à l’origine du putsch qui a renversé son père en juillet 2023, mais aussi d’être derrière les poursuites judiciaires dont son père est menacé vendredi prochain devant la Cour d'État de Niamey. (Source : Rfi)

Rwanda : La Minusca se souvient- 30ème commémoration du génocide des Tutsi au Rwanda en 1994

Le 25 avril 2024, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine (Minusca) a observé pour la première fois la Journée Internationale de réflexion sur le Génocide des Tutsi au Rwanda en 1994. A travers une cérémonie empreinte de recueillement et de réflexion, cette commémoration visait à souligner l'importance du devoir de mémoire, en particulier dans le contexte des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.Le Génocide des Tutsi en 1994 au Rwanda, exécuté en présence d'une mission de maintien de la paix des Nations Unies dans le pays, demeure un sombre rappel de l’échec de la communauté internationale à prévenir et à stopper un Génocide évitable. Cette faillite a été le catalyseur de l'inclusion de la protection des civils comme tâche prioritaire des mandats des missions de maintien de la paix, redéfinissant ainsi les modalités de ces interventions à l'échelle mondiale. (Source : abangui.com)

Togo : Elections régionales- Une dizaine de partis politiques se partagent les 179 sièges

Les résultats provisoires des élections régionales du 29 avril dernier ont été proclamés, le lundi 6 mai, par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni). 179 conseillers régionaux ont été élus sur l’ensemble du territoire national dont 137 sont allés au parti Union pour la République (Unir).Les autres conseillers régionaux sont répartis comme suit : L’Alliance des démocrates pour le développement intégral (Addi) du professeur Aimé Gogué gagne 08 conseillers régionaux ; l’Alliance nationale pour le changement (Anc) de Jean Pierre Fabre 09 ; Bâtir 05 ; le Comité d’action pour le renouveau de Yao Daté (Car) 01 ; la Dynamique pour la majorité du peuple (Dmp) 04 Parmi les 179 sièges, 21 femmes ont été élues conseillères régionales soit environ 12% des sièges. Elles sont militantes des partis Bâtir (1) ; Fdr (2), Psr (1) et Unir (17) (Source : alome.com)

Gabon : Sport - Le championnat de football reprend ce 15 mai pour les amateurs du ballon rond

Une rencontre tripartite impliquant le Président de la transition, le Général de Brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, la Linafp et le Dr. André Jacques Augand a débouché sur la reprise du championnat national 1 et 2 à compter du 15 mai 2024, après plus d’un an d’arrêt. Cette rencontre s'inscrit par ailleurs dans le cadre de soutenir l’Union Pétrolière Gabonaise dans le financement de la compétition. Présenté comme un outil crucial pour renforcer l’équipe nationale des Panthères du Gabon, le championnat de football local reprendra grâce à un partenariat de financement entre la Linafp et l’Union Pétrolière Gabonaise, signé suite à l'implication directe du Président de la transition. (Source : alibreville.com)

Centrafrique : Exploitation minière- Un nouveau chantier minier ravive l’espoir des habitants de Sosso-Nakombo

La découverte d’un nouveau site d’exploitation artisanale de l’or suscite de l’espoir à Sosso Nakombo, une des sous-préfectures de la Mambéré-Kadéï. Sur le site de Kpolikpo, les jeunes renouent avec leurs activités habituelles après des mois d’inactivités. Privés de l’exploitation de l’or dans le tunnel, désormais propriété des chinois, les habitants de Sosso Nakombo, qui ont vu leur économie chuter, retrouvent enfin de l’espoir grâce à la découverte d’un nouveau filon aurifère. Pour de nombreux jeunes de la localité, ce chantier est un ouf de soulagement.« Depuis la découverte du chantier de Kpolikpo, l’espoir renaît au sein de la population. Le maire avait chassé tout le monde du tunnel, il a bloqué tous les chantiers et on ne savait quoi faire. Source : abangui.com)

Rdc : Aides et assistance - Les camps de déplacés pas à l'abri des combats

En novembre 2022, à Kishishe dans le Nord Kivu, selon les Nations Unies, une centaine de personnes ont été massacrées par le M23. Plus tôt cette année, au mois de février, l'armée congolaise indiquait que des bombes avaient été lancées sur la cité de Mweso, toujours dans le Nord Kivu, entraînant la mort d'une vingtaine de personnes et une dizaine de blessés. L'avocat et défenseur des droits humains, Jean Claude Katende, rappelle que ces actes violent les conventions de Genève sur les conflits armés internationaux et non internationaux. Pour lui, ce qui s'est passé à Mugunga le 3 mai, constitue un crime de guerre qui peut être poursuivi devant la Cour pénale internationale. (Source : Dw)

Guinée : Faits divers - Une brésilienne risque 15 ans de réclusion criminelle pour trafic de cocaïne

De nationalité brésilienne, Laryssa Borges Dos Santos, jugée en Guinée pour detention et transport de drogue à haut risque, risque 15 ans de réclusion criminelle. Telles sont les réquisitions du ministère public du tribunal criminel de Mafanco à son encontre ce mardi, 7 mai 2024, en audience publique. Pourtant, l’accusée dit ne rien savoir dans cette affaire de 2 kilogrammes de cocaïne, a constaté sur place Guineematin.com à travers un de ses reporters. Laryssa Borges Dos Santos, jeune dame âgée de 29 ans, a été interpellée à l’aéroport international Ahmed Sékou Touré de Conakry le samedi, 7 août 2021. Elle avait en sa possession 2 kilogrammes de cocaïne contenus dans un colis de 55 bracelets. Après avoir passé près de 3 ans de détention préventive, son procès s’est ouvert devant le tribunal criminel de Mafanco où elle a plaidé non coupable des faits à lui reprochés. C’est la raison la raison pour laquelle, il requiert une peine de 15 ans de réclusion criminelle contre l’accusée Laryssa Borges Dos Santos. (Source : Guinée Profonde)envi