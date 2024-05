Afrique de l'Ouest: Abidjan et Dakar en 'convergence totale' de vues, assure Alassane Ouattara

Dakar — Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, qui recevait mardi son homologue sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, en visite d'amitié à Abidjan, a affirmé être dans une "convergence totale" de point de vue avec le nouveau président sénégalais

"Nous avons passé en revue la situation dans chacun de nos pays, les efforts que nous faisons, nous nous sommes félicités du dynamisme de la coopération et surtout le renforcement des relations qui ont toujours marqué l'évolution dans nos deux pays. Nous sommes parvenus à une convergence totale de point de vue. Que ce soit sur les questions de démocratie, de coopération régionale ou de la situation internationale. Nous sommes totalement en phase", a déclaré le chef de l'Etat ivoirien à l'issue d'un tête-à-tête avec son homologue sénégalais

Dans des propos rapportés par l'AIP, l'Agence d'ivoirienne d'information, le chef de l'exécutif ivoirien a en même temps assuré avoir convenu avec le nouveau président sénégalais de la nécessité du renforcement des efforts au niveau ministériel en vue d'une redynamisation des échanges commerciaux entre les deux pays.

"C'est vrai qu'il y a une légère augmentation mais je crois que ce n'est pas la dimension du voeu de nos secteurs privés et je sais que nous pouvons faire plus. Nous avons beaucoup de choses à échanger et nous sommes optimistes", a-t-il indiqué.

Alassane Ouattara n'a pas manqué d'insister sur le fait que les découvertes de gaz et de pétrole au Sénégal et en Côte d'Ivoire les économies des deux pays allaient dans deux voire trois ans avoir des taux de croissance à deux chiffres et contribuer contribuer significativement à améliorer le quotidien des populations.

"Nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur le social et sur la jeunesse. C'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, ce qui a permis de réduire de manière importante, le taux de pauvreté au cours des 10 dernières années", a-t-il fait valoir.

Il s'est félicité du choix porté sur la Côte d'Ivoire par son hôte à qui, il a renouvelé ses chaleureuses félicitations pour sa brillante élection en mars et ses voeux de plein succès dans l'exercice de ses hautes fonctions.

Le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a salué "le leadership et les efforts considérables déployés par son homologue ivoirien dans le renforcement de la stabilité, de la démocratie et de la promotion du développement en Côte d'Ivoire".

"Vous êtes dans le sillage de ce grand homme qu'est le président Félix Houphouët-Boigny", a martelé Bassirou Diomaye Faye.

"Nous pouvons encore faire plus, notamment dans les secteurs prioritaires de l'agriculture avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même", a poursuivi le chef de l'Etat du Sénégal.

Il a, à son tour, estimé que les récentes découvertes minières sont une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances, les efforts et les stratégies pour tirer les meilleurs profits de ces ressources.

"Ensemble nous pouvons exploiter beaucoup de potentialités qui existent dans les deux pays et renforcer cette coopération économique, commerciale que nous avons tout le temps entretenu mais qui doit, avec chaque régime, connaitre une croissance plus accrue", a-t-il insisté.

C'est la toute première fois que les deux hautes personnalités se rencontrent, après l'élection du nouveau président sénégalais, le 24 mars dernier.

A Abidjan, le chef de l'État sénégalais effectue sa quatrième visite officielle à l'étranger, après la Mauritanie, la Gambie et la Guinée-Bissau, depuis sa prise de fonction le 2 avril dernier.

A l'investiture de Bassirou Diomaye Faye, Alassane Ouattara s'était fait représenter, le 2 avril 2024, par son vice-président, Tiémoko Meyliet.

Cette visite a lieu, également, à la suite de l'accréditation du nouvel ambassadeur ivoirien au Sénégal, Mamadou Haïdara, reçu le 2 mai dernier par Bassirou Diomaye Faye au palais présidentiel.