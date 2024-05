Sénégal: Agriculture et numérique - Un forum de la DER/FJ pour établir des liens

Dakar — La Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER/FJ) a réuni des entrepreneurs et des experts, mardi 7 mai, à Dakar, autour d'un forum consacré à la contribution du numérique à l'agriculture.

Le but de cette rencontre est de "créer des synergies novatrices autour de l'enjeu crucial de l'utilisation des technologies numériques, pour une agriculture innovante, productive et durable", explique la DER/FJ.

Le forum est, selon elle, "une étape décisive" de sa démarche visant à "construire un écosystème agricole durable, résilient et à la pointe de l'innovation au Sénégal".

"Grâce à des solutions numériques, nos entrepreneurs offrent des outils puissants pour [...] accroître la productivité, réduire les pertes et promouvoir une utilisation plus durable des ressources naturelles", a dit la déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes, Mame Aby Sèye, pour faire comprendre aux participants l'importance de la rencontre.

Elle a invité ses collaborateurs et les partenaires de la DER/FJ à créer des "passerelles entre les agriculteurs, les entrepreneurs agricoles classiques et le numérique".

Atténuer les risques, grâce à l'innovation technologique

"Notre objectif est de [...] fédérer les efforts autour du développement d'un écosystème numérique performant, pour une agriculture résiliente au Sénégal et en Afrique", a précisé Mme Sèye.

"En renforçant les capacités des agriculteurs, en favorisant l'entrepreneuriat rural et en facilitant l'accès aux marchés", la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes "contribue à la création de communautés plus résilientes, plus prospères et plus inclusives", a-t-elle dit.

Selon Mame Aby Sèye, 213.111.836 francs CFA ont été investis dans la phase pilote d'un programme d'utilisation du numérique dans l'agriculture, au profit de 50 "agri-entrepreneurs".

Il s'agit du projet Digital for Development Hub (D4DHub), dont le but, selon la DER/FJ, est de "renforcer la résilience des chaînes de valeur agricoles" et d"'atténuer les risques, grâce à l'innovation technologique".

"Son objectif est d'accompagner les acteurs de l'entrepreneuriat numérique dans leur contribution à la création d'emplois décents au Sénégal en valorisant l'innovation dans le secteur agricole", explique la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

Les participants au forum de deux jours vont "découvrir le projet D4DHub [...] et ses objectifs ambitieux visant à révolutionner les chaînes de valeur agricoles".

Ils vont prendre part à des groupes de travail thématiques sur les défis et les opportunités de la numérisation du secteur agricole au Sénégal.

"Créer un environnement de partage et de réseautage"

Le forum va offrir à ses participants l'opportunité de "découvrir des démonstrations de solutions technologiques de pointe développées par des start-ups innovantes", de "partager leurs expériences" et d"'établir des liens fructueux avec des entrepreneurs locaux et internationaux".

Le programme Digital for Development Hub est financé par l'Union européenne et le Luxembourg, selon Mame Aby Sèye.

Le D4DHub servira à "créer un environnement de partage et de réseautage" entre des entreprises sénégalaises et luxembourgeoises, a-t-elle assuré.

Le représentant au Sénégal de l'Agence luxembourgeoise pour la coopération au développement, Giovanni Tordini, affirme que le forum permet aux acteurs ayant des liens avec l'agriculture de discuter du numérique, "afin d'améliorer leur production et leur efficacité".