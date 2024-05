Burkina Faso: Développement personnel et leadership - Une soixantaine de participants formés à l'entreprenariat

Africa New Leaders Group a tenu la 12e édition de l'Académie africaine des leaders de demain du 4 au 5 mai 2024 Ouagadougou.

La cérémonie de clôture de la 12e édition de l'Académie africaine des leaders de demain s'est tenu le dimanche 5 mai 2024 Ouagadougou. Plus d'une soixantaine de participants ont pris part à cette rencontre du développement personnel. Pour le directeur exécutif de Africa New Leaders Group, Daniel Zongo, cette académie a pour objectif de former des leaders qui seront épris des valeurs africaines afin de pouvoir impacter leur génération. « L'académie a tenu ses promesses parce que durant ses 48 heures, nous avons parcouru tout le programme. Aussi les participants ont témoigné de l'intérêt des modules qui ont été développés durant la rencontre, la richesse des partages d'expérience », a-t-il indiqué. Il a affirmé qu'à chaque édition le comité managérial essaie de choisir les différentes thématiques en fonction des défis du moment. Il y a trois grandes thématiques : le leadership africain, le développement personnel et l'entreprenariat.

M Zongo a donc précisé que toutes les six communications ont été développées autour de ces thèmes. Il s'agit des 21 stratégies pour développer le leadership, comprendre les lois et les outils du développement personnel, l'entreprenariat digital et le E-commerce : défis, opportunités et solutions pour créer des entreprises à succès. Il y a eu également une communication sur l'entreprenariat agricole : défis, opportunités et solutions de financement disponibles et les techniques de recherches d'emploi.

Les participants ont apprécié la pertinence des communications sur le leadership et le développement personnel. « J'ai été invité par une collègue et ce qui m'a beaucoup intéressé c'est la pertinence des thématiques développés. Durant ces deux jours, nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt les communications. Nous avons appris beaucoup de choses», a affirmé le pasteur Fatim Ouédraogo. A sa première participation, elle dit être satisfaite. Mme Ouédraogo s'est engagée à venir avec son projet dans le domaine de l'agrobusiness à l'édition prochaine.

Zango Benjamin, ingénieur en génie civile a pour sa part fait savoir que qu'après avoir suivi le module sur le développement personnel, il s'est rendu compte qu'il faut d'avantage à travailler là-dessus afin de pouvoir s'affirmer dans le monde du business.

En rappel, la première édition s'est tenue en 2014 à l'Université de Ouagadougou sous l'appellation Camp vacances Développement personnel, Leadership et Entreprenariat. En 2017, l'évènement a pris le nom d'Académie de Développement Personnel, Leadership Africain et Entreprenariat (DLAE) et s'est ouvert à un large public (professionnels, cadres du public et du prive, porteurs de projets, entrepreneurs actifs, chercheurs d'emplois...).

Depuis sa création, plus de 500 cents participants ont été formés et sont actifs dans la vie socio-professionnelle, académique, communautaire et entrepreneuriale.