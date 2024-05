Cote d'Ivoire: Valorisation des données de population - Le pays partage son expérience à New York

Après la co-organisation à succès d'un premier évènement parallèle en marge de la 57è session de la Commission de la Population et de Développement, portant sur l'éducation de la jeune fille, la Côte d'Ivoire a coorganisé le 3 mai 2024 à New-York, en collaboration avec le Bureau Pays de l'Unfpa, un deuxième évènement parallèle sur l'exploitation des données de Recensement pour le pilotage des Politiques futures, intégrant les solutions collaboratives technologiques et d'intelligence artificielle.

Cette rencontre de haut niveau a enregistré la participation des Experts venus principalement d'Afrique, d'Europe et d'Amérique du Sud. Au cours des échanges, Dr Hinin Moustapha, Directeur Général de l'Office National de la Population, a partagé au nom de Nialé Kaba, Ministre de l'économie du Plan et du Développement, l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la valorisation des données du 5è Recensement Général de la Population et de l'Habitat. Lire aussi:https://www.fratmat.info/article/76312/Focus/dr-hinin-moustapha-le-dividende-demographique-est-une-exigence-pour-lemergence-de-la-cote-divoire-

Dans son intervention, Dr Hinin Moustapha a mis en lumière les initiatives du Gouvernement relatives à l'optimisation de l'exploitation des données de population pour renforcer la disponibilité d'évidences, à travers deux agences du ministère de l'Economie, du Plan et du Développement, en l'occurrence l'Office National de la Population-Onp et l'Institut National de la Statistique-INS. Pour sa part, l'Onp met en place une plateforme nationale interconnectée, digitalisée, sécurisée, fait d'analyses croisées, de projection spatiale associée, de recherche de causalité entre les phénomènes et l'intelligence artificielle. Quant à l'Ins, il développe un indice d'accessibilité et d'isolement aux services socio-économiques de base. Ces deux expériences numériques et innovantes de la Côte d'Ivoire ont captivé l'attention de tous les participants à ce forum d'échanges. Lire aussi: https://www.fratmat.info/article/239337/economie/population-et-developpement-la-cote-divoire-reaffirme-son-engagement-envers-la-cipd

Au terme de cet évènement de haut niveau, et à l'instar des autres pays, la Côte d'Ivoire a affirmé son engagement à valoriser davantage les données de Population au travers de l'Intelligence Artificielle, moteur important pour propulser les interventions du gouvernement, avant d'appeler au renforcement de la coopération Sud-Sud et avec les autres Partenaires au développement.