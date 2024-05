Cote d'Ivoire: Célébration du Nouvel an tamoul - Le ministre Koffi N'Guessan salue l'excellence des relations entre le pays et l'Inde

La communauté Tamoule indienne vivant en Côte d'Ivoire a célébré le 5 mai 2024, son nouvel an à Abidjan. Invité spécial de cette cérémonie culturelle, le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage, Koffi N'Guessan, a salué l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Inde.

Il s'est félicité des nombreuses bourses d'études offertes par le gouvernement indien aux Ivoiriens. Le ministre a profité de ce moment pour souhaiter le renforcement de la collaboration dans le domaine de la formation professionnelle qui a été en grande partie la clé du succès de ce pays.

Le ministre de l'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l'Apprentissage a exprimé toute sa reconnaissance au gouvernement de l'Inde à travers l'ambassadeur, Dr Rajesh Ranjan.

"Cette célébration du nouvel an Tamoul avait pour objectif de faire progresser les relations entre les deux pays et promouvoir la tradition indienne", a déclaré Dr Rajesh Ranjan.

Le président de la communauté Tamoule en Côte d'Ivoire, Bala Subramaniam, a, pour sa part, expliqué que la langue tamoule est l'une des plus vieilles du monde, qui est pratiquée comme langue officielle dans plus de sept pays.

Il a ajouté que cette célébration est un moment de partager des repas traditionnels, de participer à des rituels religieux, d'échanger des voeux de prospérité, de bonheur, de promouvoir la culture, la tradition indienne et de renforcer les liens sociaux et familiaux.

Ces festivités ont enregistré la présence de plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Lesquels invités ont reçu des tenues traditionnelles indiennes.

Des prestations de danse traditionnelle et de musique ont meublé cette cérémonie. La communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire est estimée à plus de 3500 âmes, dont plus de 600 Tamoules.