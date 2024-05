Congo-Kinshasa: Concert au stade des Martyrs - Moïse Mbiye invite les chômeurs

Le chantre et pasteur affirme, dans une vidéo partagée ce 7 mai, lancer cet appel express à participation à l'événement musical du 19 mai à toute personne au chômage, homme ou femme diplômé sans emploi, sur recommandation divine.

A moins de deux semaines de l'événement, une vidéo fait le tour des réseaux sociaux depuis la matinée de ce 7 mai où Moïse Mbiye demande expressément aux diplômés au chômage de participer à son concert. Prévu pour le 19 mai au stade des Martyrs, le premier qu'il va livrer dans ce lieu mythique serait attaché à une promesse divine. En effet, selon ses dires, c'est en pleine prière avec des fidèles que Dieu a fait une déclaration spéciale pour le 19 mai à destination de « toute personne au chômage ». Il l'a formulé à travers cette adresse spéciale : « J'invite tous les chômeurs de Kinshasa, homme ou femme, dont les diplômes reposent à la maison ». Il a même cité en exemple les cas extrêmes dont les demandes d'emploi sont demeurées lettre morte : « Tu as déposé des CV même pour être porteur de chariot mais on ne fait pas appel à toi pour pousser un chariot. Tu as tout essayé, mais toute la famille est sous la condamnation au niveau de l'emploi. Qu'importe le degré d'intelligence, il n'y a pas de travail valorisant ».

Sont concernés par l'invitation de Moïse Mbiye les habitants de toutes les communes de la capitale sans exception. « Où que tu sois à Kinshasa, viens le 19 au stade des martyrs. L'Eternel prévoit un miracle pour les emplois, je précise, dans le domaine des emplois, l'Eternel fera de grandes choses », l'entend-on déclarer. L'intervention divine devrait se produire, a-t-il affirmé, « précisément lorsque nous commencerons à chanter le cantique Héros ». La recommandation formelle au moment de l'interprétation de ce chant est : « Si tu es chômeur que tu aies ton CV ou ton diplôme avec toi ou non, lève ta main et chante, l'Eternel fera des miracles ».

Le concert du peuple

L'invitation aux chômeurs de la ville appuie une précédente déclaration du pasteur affirmant au sujet de l'évènement : « c'est le concert du peuple ». Et Dieu seul sait combien la situation économique et sociale de ce peuple est préoccupante. Selon l'Agence nationale pour la promotion des investissements (Anapi), « l'incidence de la pauvreté est établie en moyenne à 80% et le taux de chômage à 84% ».

L'on se souviendra qu'il y a deux mois, en début de mars dernier, Moïse Mbiye s'exprimant à propos de l'événement du 19 mai affirmait : « Pour moi, ce n'est pas juste un concert, ce n'est même pas une affaire de vaine gloire. Pour moi, c'est une mission ». Là déjà, il déclarait le tenir à la suite d'une recommandation divine : « L'Eternel m'a dit, je veux une offrande sur l'autel. Je lui ai demandé quel autel. il m'a dit un lieu symbolique. Il a choisi le stade des Martyrs pour que son peuple offre cette offrande ». Aussi précisait-il : « Chaque fois que nous serons en train d'élever nos mains, chaque fois que nous pousserons des cris de joie, chaque fois que nous allons danser, ces gestes prophétiques seront une offrande déposée sur l'autel de l'Eternel »,

Aux dires de « La réserve de l'Eternel », surnom donné par ses proches à Moïse Mbiye, il y a six ans que lui est venue à l'esprit la pensée de se produire au stade : « En 2018, l'Eternel m'a dit : "Moïse, tu feras des concerts dans des stades pour ma gloire". Je me suis mis à chanter O mérité, j'y ai dit : O mérité totondisa ba stades po tokumisa yo ». Et de poursuivre : « Mais juste après, le diable était furieux, je suis passé par des moments difficiles. J'ai eu envie de tout lâcher. J'avais perdu le goût de rassembler des foules, de réunir des foules pour la gloire de l'Eternel. Et l'Eternel m'a dit : "Moïse, ne dépose pas tes armes, je n'en ai pas encore fini avec toi" ». Remonté à bloc depuis ce passage difficile où il était au centre d'un gros scandale très médiatisé en son temps, il revient « en mission » sur scène, comme il l'annonçait en mars dernier. « Ce 19 mai, je serai dans ce stade des Martyrs pour porter encore mes armes », a-t-il dit. « L'Eternel, Jésus-Christ que je sers depuis mon enfance sera élevé au-dessus de tout. Il sera le Dieu de ce pays, parce que ce concert, c'est le concert du peuple », a-t-il conclu.