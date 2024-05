Afrique: Cinq axes sélectionnés dans le secteur de la santé

Le secteur de la santé à travers une coopération fructueuse a constitué la toile de fond de l'audience que le ministre de la Santé et de la Population, Gilbert Mokoki, a accordée, le 7 mai, à Brazzaville à l'ambassadeur d'Algérie au Congo, Riache Azeddine.

« Nous avons abordé et examiné ensemble les voies et moyens à même de permettre aux deux pays de fonder et d'engager les actions de coopération dans le secteur de la santé. Nous avons trouvé qu'il est tout à fait normal, tout à fait logique que les pays qui entretiennent les relations politiques excellentes, les relations d'amitié, de fraternité, de solidarité, expriment et symbolisent, certes, cette entente, cette solidarité, cette fraternité, dans le secteur de la santé à travers une coopération gagnant-gagnant et mutuellement bénéfique pour les deux pays », a expliqué Riache Azeddine à sa sortie d'audience.

En effet, dans le cadre des actions examinées, ils ont convenu d'oeuvrer au renforcement, à l'établissement d'un cadre juridique entre les deux pays qui va guider, conduire, identifier les axes et les besoins de cette coopération. Ils ont également décidé d'intensifier, de favoriser et de promouvoir les échanges de délégation d'experts, de délégations ministérielles et de praticiens de santé entre les deux pays, afin de favoriser le partage d'expériences, d'expertises et la mise en synergie des atouts dont disposent les deux pays au service de l'amélioration du service public, de la performance du système de santé...

%

Toujours dans le même ordre d'idées, abordant le point des opportunités à explorer, Riache Azeddine a poursuivi : « ...Nous avons également évoqué le volet de la formation comme une dimension essentielle dans cette coopération à travers le renforcement du capital humain, que ça soit dans les métiers médicaux ou bien paramédicaux ». En outre, il a indiqué qu'ils ont également parlé du partage du savoir-faire en matière de gestion des services de santé ou le management du système de santé. Finalement, le dernier point qu'ils ont soulevé concerne la possibilité de fournir au Congo des fonds pour le développement socio-économique en lien direct avec les services de santé par l'Agence de coopération de solidarité internationale qui a été mise en place par le gouvernement algérien en vue d'aider, de coopérer avec certains pays frères et amis africains.