Afrique Centrale: Le vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Ousmane Diagana, en visite au Congo et au Gabon

communiqué de presse

WASHINGTON, 8 mai 2024 - Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, entame aujourd'hui une visite en République du Congo et ensuite au Gabon.

En République du Congo, M. Diagana sera reçu par S.E. le président Denis Sassou Nguesso dans la ville d'Oyo située dans le département de la Cuvette, à 400 kilomètres au nord de Brazzaville. Les échanges porteront notamment sur l'agenda forêt et l'adaptation climatique au sein du Bassin du Congo. Il s'entretiendra également avec le premier ministre ainsi que des membres du gouvernement pour discuter de la mise en oeuvre des réformes nécessaires au développement durable du pays. Enfin, le vice-président achèvera son séjour à Pointe-Noire, la capitale économique du Congo, où il visitera des projets d'infrastructure, de santé et de transformation agroalimentaire financés par la Banque mondiale.

La visite se poursuivra au Gabon, où le vice-président rencontrera le président de la Transition de la République gabonaise, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema ainsi que des membres du gouvernement pour échanger sur le renforcement du partenariat stratégique entre la Banque mondiale et la République gabonaise. Il achèvera sa mission par la visite de deux centres de formation professionnelle financés par le Projet de développement des compétences et de l'employabilité (Prodece) et localisés dans la zone d'investissement spéciale de Nkok.

Cette visite intervient à la suite du sommet des chefs d'État pour l'Association internationale de développement (IDA) récemment tenu à Nairobi le 29 avril 2024, et de l'annonce d'une coalition pour le développement de l'Afrique possible grâce à une solide reconstitution des ressources de l'IDA. Cet engagement s'inscrit dans le cadre de l'évolution vers une « meilleure banque », aidant les pays à traverser des crises complexes, à relever les défis mondiaux et à concrétiser la vision d'un monde sans pauvreté sur une planète vivable.