Sénégal: Niaguis / Le dossier du foncier «déterré» - Les populations de Baraff dénoncent et s'insurgent

C'est la relance du dossier du foncier de Baraff et de Boucotte Mancagne, inscrite à l'ordre du jour de la dernière réunion convoquée par le Conseil municipal de Niaguis, qui a soulevé la colère des populations de Baraff. Elles s'offusquent contre la réouverture de ce dossier du foncier dans les villages de Baraff et de Boucotte Mancagne, dans la commune de Niaguis. «Nous ne pouvons accepter cette forfaiture. C'est avec surprise que nous avons appris que ces autorités de Niaguis ont rouvert le registre pour le payement des frais de bornage. Ce lotissement ne passera pas...», menace Boubacar Diallo, porte-parole du Comité de veille et d'alerte de Baraff et de Boucotte Mancagne.

La réouverture de ce dossier foncier de Barraff installe l'ire chez ces populations qui s'indigent, s'offusquent, tout en interpellant les autorités locales. «Si madame Victorine Ndèye, maire de Niaguis, se permet de rouvrir ce dossier, avec la complicité du sous-préfet, nous ne pouvons qu'être abattus car c'est inacceptable. Le processus de lotissement entaché d'irrégularités avait été suspendu. Et ce lotissement n'a pas été autorisé...», s'insurge M. Diallo qui parle de malversation foncière au niveau de la commune de Niaguis. «Nous restons déterminés pour la préservation de nos terres», tient à préciser cet habitant de Baraff.

Interpellée sur cette situation, madame Béatrice Manga, chargée des questions foncières à la municipalité de Niaguis, exprime toute sa désolation et sa surprise. «Je tiens à préciser que ce lotissement de Baraff et de Boucotte Mancagne a été autorisé. A notre arrivée, nous avons jugé de suspendre tout processus, pour une meilleure concertation avec les populations de ces villages», a d'emblée assuré l'autorité municipale.

%

Et de poursuivre : «Il n'a jamais été question de rouvrir ce registre tant qu'il n'y a pas concertation avec les populations. Nous recevons chaque jour de nombreuses demandes des ayants droit pour le paiement de leur droit de bornage, pour pouvoir démarrer leur construction. C'est dans cette optique que nous avons inscrit le sujet à l'ordre du jour pour en débattre. Mais nous n'avons ouvert aucun registre. On a prévu de rencontrer les populations... Mais je précise que ce lotissement a été bien autorisé», martèle l'adjointe au maire de Niaguis.

Ce sont environ 500 ha de terres qui sont concernées par ces lotissements de Baraff et de Boucotte Mancagne, source de polémique depuis quelques années. Rappeler que cette affaire du foncier dans les villages de Baraff et de Boucotte Mancagne avait même valu l'arrestation de deux membres du Comité de veille et d'alerte pour la préservation des terres de Barraff et de Boucotte Mancagne. Aujourd'hui, cette affaire refait surface et replonge les populations dans la plus grande indignation.