Cameroun: 39ème JIF - Yaou Aissatou félicite Virginie Ngah ( Adjoint maire Yaoundé 6) pour les activités menées

Les activités menées par Virginie Simone NGAH la 2ème adjointe au maire de Yaoundé 6, et présidente de la Section de l'Organisation des femmes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ( OFRDPC ) durant la 39ème Journée internationale de la femme ( JIF), lui ont valu les félicitations de la hiérarchie du parti au pouvoir.

Et c'est Yaou Aissatou la présidente nationale de l'OFRDPC, herself, qui sort sa plume pour distinguer Virginie Simone NGAH dont elle avait reçu le rapport d'activités y afférent. " J'ai l'honneur de vous exprimer mes vives et chaleureuses félicitations pour la qualité ainsi que la remarquable densité des activités menées en faveur de l'autonomisation et du bien-être de vos militantes. J'ai note avec attention, l'objet de votre table ronde en rapport avec l'importance de l'inscription des femmes sur les listes électorales. Ceci constituant un prérequis indispensable dans l'objectif d'assurer une large victoire au Parti lors des prochaines lors des prochaines échéances électorales ", écrit Yaou Aissatou à la présidente de la Section OFRDPC du Mfoundi VI, en date du 24 avril 2024.

Et de poursuivre : " je vous engage à demeurer aussi dynamique et déterminé nonobstant le contexte parfois difficile, dans votre mission de Présidente de Section notamment à travers le processus d'inscription des responsables, militantes et sympathisantes de votre unité politique sur les listes électorales".

Il est un secret de polichinelle aujourd'hui, qu'à Yaoundé 6, la côte de popularité de Virginie Simone NGAH la présidente de la Section OFRDPC du Mfoundi VI, et 2ème adjointe au maire de Yaoundé VI, connaît une montée vertigineuse. Souverains, électeurs, les militantes et militants du RDC de Yaoundé VI, ne cachent plus leur préférence pour Virginie Simone NGAH dont les actions sur le terrain font l'unanimité sur les capacités de cette Professeure des lycées d'enseignement général, à être un choix stratégique pour le parti au pouvoir, et à conduire avec maestria, les affaires publiques à l'aune de la décentralisation.