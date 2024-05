Cameroun: L'affaire Starlink - C'est la trahison ouverte et consciente des intérêts nationaux du pays

Après avoir pendant longtemps bourré les crânes de pauvres affamés et oppressés, isolés et affaiblis de littératures et de films de cowboys abjects, condescendants, racistes, matérialistes et vertement construits de valeurs perverses, les maîtres du monde qui ont remplacé dieu par le diable et travesti l'homme et la femme, ont trouvé à nous soumettre par des technologies irrésistibles. STARLINK arrive bientôt et c'est exactement de cela qu'il s'agit. Une autre démonstration terrible.

Qui a signé pour faire venir STALINK au Cameroun, ce truc s'espion et de soumission rejeté et interdit dans de nombreux pays ? Nous n'avons pas encore fini avec les affaires sales, avec la braderie des pans entiers de notre économie sacrifiés et livrés à des vautours étrangers contre quelques comptes ouverts à des hauts commis de l'Etat véreux. Les dossiers s'amoncèlent et puent la trahison des intérêts nationaux, la foutaise et la méchanceté, voire l'antipatriotisme. APE (Accord de Partenariat Economique), vous connaissez, c'était déjà l'autre truc du même genre, où David autorise Goliath à ouvrir ses portes à ses produits à taux de douane nuls, sous prétexte d'une réciprocité qui n'existera jamais. Le bilan est catastrophique en pertes pour nous. Malgré tous ces déboires embarrassants et humiliants, nous continuons.

NON, NON, NON, quelque chose ne va pas bien dans la tête de plusieurs personnes, de certains qui ne travaillent plus vraiment pour le pays. Comment pouvons-nous décider aussi ouvertement de tuer CAMTEL, de ruiner et de trahir des efforts de plusieurs décennies dans le développement de nos structures de télécommunication ? CAMTEL c'est lourd, ce n'est pas très performant, mais CAMTEL existe, BLUE existe, la fibre optique avec un des réseaux les plus denses et construits au monde, et tout cela est camerounais, authentiquement national, produits et fruits de notre génie et du travail de nos ingénieurs depuis la nuit des temps. En l'espace de trois décennies, nous avons réalisé avec CAMTEL, un rêve que peu de pays en Afrique voire dans la monde ne réaliseront jamais. Pourquoi faire venir un opérateur malicieux qui ressemble à un couteau planté dans notre dos ? Qui a autorisé ça ? NON, pas le Chef de l'Etat.

L'évolution du monde dans tous les sens du terme, est passé au nationalisme intelligent, jaloux et conservateur. C'est la seule clé de travail stratégique pour réussir son développement. Les Etats unis suivis par toute l'Europe occidentale ont sans honte aucune, interdit les technologies chinoises et russes les plus performantes. L'inde et le Brésil pour avancer avaient fermé durant plusieurs décennies leur pays à de nombreuses technologies étrangères. Cette posture est même devenue dans les rapports entre les nations, une stratégie de survie, c'est-à-dire qu'il s'agit de choisir entre la vie et la mort.

Comment pouvons-nous être si méchants, si cupides et si bêtes concernant la protection de nos intérêts nationaux ? Les cas se multiplient, où l'on voit des choses et des affaires les plus étranges s'implanter, se faire et nous tuer, simplement parce qu'un haut fonctionnaire a baissé la culotte, encaissé, accepter des comptes à l'étrangers souvent ouverts au nom des enfants, de madame ou des maîtresses. NON, NON, NON, Non à STARLINK. Il ne faut pas trahir et tuer CAMTEL, BLUE et ses autres projets. Nous pouvons engager des réformes audacieuses partout où c'est nécessaire et avancer, au lieu de crucifier ce qui existe, au lieu de tuer notre génie et de ruiner nos trésors. Ceux qui ont fait ça répondront, peu importe ce que cela va nous apporter pour l'instant.

IL faut donner de la voix, la société civile patriote, des citoyens ordinaires, des ingénieurs, des hommes et des femmes, des universitaires, des travailleurs et des créateurs qui existent par milliers chez nous. Il faut dire NON, un NON franc et sec à STARLINK. Comment, qui veut détruire le Cameroun au lieu de le construire ? Paul BIYA nous invite à construire ce pays et non à le détruire. Nous pouvons et devons le faire. Nous avons de la ressource pour cela, nous alignons dorénavant des génies dans tous les secteurs, et nos grands cadres de rang sont tous jeunes, moins de quarante ans. Débout pour dire non à ce machin truc d'impérialiste et de capitaliste ravageur. NON à STRALINK. C'est non. STARLINK don't come to Cameroun. You are not wellcome here. We really do not need you. Remain where you are, in your country.

Nous ne faisons pas du chauvinisme, nous nous situons dans l'évolution logique du monde. Nous faisons exactement comme les autres qui veulent protéger leur pays, protéger leurs richesses, survivre, préparer un destin meilleur aux futures générations. C'est un devoir, un devoir impérieux et non négociable. Nationalisme sans chauvinisme n'est qu'hérésie. Cameroun first, le Cameroun d'abord. CAMTEL first./.