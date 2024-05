Un mois après leur prise de fonction, les nouveaux dirigeants sénégalais ont marqué leur empreinte en posant des actions concrètes qui profitent directement aux populations. Ces mesures audacieuses et progressistes s'inscrivent dans une rupture franche avec les pratiques du passé et visent à instaurer une gouvernance au service du peuple.

Priorité à l'agriculture et à la pêche

Conscients du rôle crucial de l'agriculture et de la pêche dans l'économie sénégalaise, les nouvelles autorités ont pris des décisions fortes pour soutenir ces secteurs clés. L'arrêt des lotissements illégaux de terres agricoles et l'augmentation de la subvention aux paysans visent à garantir l'accès à la terre et à stimuler la production agricole. La mise à contribution de l'armée pour la distribution des semences et engrais permettra de lutter contre les détournements et de s'assurer que les ressources parviennent aux véritables bénéficiaires.

Réforme foncière et protection des ressources halieutiques

La réforme foncière en cours vise à accorder aux paysans des droits réels sur les terres ancestrales, leur permettant ainsi de mieux planifier et investir dans leur activité. La lutte contre la pêche illégale par des navires chinois permettra de préserver les ressources halieutiques du Sénégal et de garantir un accès équitable à cette richesse nationale.

Renforcement de la coopération régionale

Le nouveau régime sénégalais a également pris des initiatives pour renforcer la coopération régionale. L'ouverture de la ligne d'interconnexion électrique avec la Guinée et les accords avec la Gambie et la Mauritanie témoignent de la volonté de promouvoir l'intégration régionale et de développer des partenariats mutuellement bénéfiques.

Renégociation des contrats gaziers

L'audit des coûts de production de la plateforme gazière GTA et la renégociation des contrats de partage de production avec les multinationales étrangères constituent des mesures courageuses visant à garantir que le Sénégal tire un meilleur profit de ses ressources naturelles. Les accords signés par l'ancien régime, jugés défavorables au pays, seront révisés pour une répartition plus équitable des revenus.

Des défis à relever

Si les actions entreprises par le nouveau régime sénégalais sont saluées par de nombreux observateurs, les défis à relever restent immenses. La lutte contre la corruption, l'amélioration des infrastructures et la création d'emplois font partie des priorités urgentes. Le soutien sans faille du peuple sénégalais sera crucial pour la réussite de cette nouvelle gouvernance.

En conclusion, le premier mois du nouveau régime sénégalais a été marqué par des actions concrètes et audacieuses qui placent le bien-être du peuple au coeur des préoccupations. La volonté de rompre avec les pratiques du passé et d'instaurer une gouvernance plus juste et équitable est manifeste. Si cette dynamique se poursuit, le Sénégal pourrait s'engager sur la voie d'un développement durable et inclusif au profit de l'ensemble de sa population.