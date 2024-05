Algérie: Para-powerlifting (Coupe du Monde-2024) - Entrée en lice de trois algériens, mercredi à Pattaya en Thaïlande

ALGER — Trois athlètes algériens de para-powerlifting seront en lice, mercredi au coup d'envoi de la Coupe du monde-2024 (messieurs et dames) à Pattaya en Thaïlande (8-11 mai), une avant-dernière étape de qualification aux Jeux paralympiques de Paris-2024, a-t-on appris lundi de la délégation algérienne.

Un total de 157 athlètes dont 59 dames, issus de 33 nations dont l'Algérie, sont annoncés pour prendre part à cette compétition répartie sur quatre jour.

"La Coupe du monde de para-powerlifting de Pattaya débutera mercredi, et on aura trois athlètes qui entameront la compétition, avec évidemment le même objectif, à savoir assurer une qualification définitive aux Jeux paralympiques de Paris-2024", a déclaré à l'APS, le chef de mission, Sid Ahmed Elasri, président de la Fédération algérienne d'handisports (FAH).

La sélection nationale qui est drivée par l'entraineur national Mohammed Salaheddine Benatta, assisté de Habib Belhaou, se trouve à pied d'oeuvre depuis dimanche tôt le matin. Et après avoir pris ses quartiers et quelques de repos, les athlètes ont repris le chemin des entrainements avec une séance légère, suivie d'une autre le lendemain lundi.

La journée du mardi a été consacrée la matinée pour la pesée, étape obligatoire pour confirmer le poids exact de tous les athlètes engagés, venus tous pour arracher le sésame "ce fameux billet de participation aux joutes paralympiques de 2024.

"La délégation algérienne est bien arrivée à Pattaya et se trouve dans des conditions idoines pour bien se préparer à prendre part à cette Coupe du Monde, avant-dernière étape de qualification au rendez-vous de Paris, pour l'ensemble des para-powerlifteurs présents. Nos capés sont dans une bonne forme et prêt pour la compétition qui ne sera pas facile, certes, mais où ils possèdent toutes les chances de réaliser de bonnes charges et performances", a expliqué Elasri.

La mission des athlètes algériens est claire, engranger davantage de points pour assurer définitivement une qualification aux rendez-vous paralympique, prévu du 28 août au 8 septembre prochains.

Pour l'instant, seul le chef de file de la discipline para-powerlifting algérienne, Hocine Bettir est qualifié pour les joutes de Paris-2024. Mais lui aussi, à un degré moins de ses compatriotes, doit confirmer à Pattaya et ne pas lâcher prise à l'instar de Samira Guerioua, Hadj Ahmed Beyor et à un degré moindre le jeune Aymen Khodja.

D'ailleurs ce sont ces quatre athlètes qui sont concernés par le tournoi de Pattaya lequel devra drainer plusieurs athlètes, venus tous pour le même et unique objectif: se qualifier aux paralympiques de Paris-2024, avant la dernière étape de Coupe du Monde, prévue en juin prochain à Tbilissi en Géorgie.

"Les choses sont devenues plus claires maintenant. Pattaya offre d'autres points de qualifications, à l'instar des précédentes compétitions et celle de la dernière prévue en Géorgie en juin. Il faut que nos athlètes saisissent cette nouvelle opportunité pour récolter des points supplémentaires afin d'arriver au total leur permettant d'arracher un billet pour Paris. On a confiance en leurs potentialités et on sait qu'ils sont conscients de la mission qui les attend et concentrés pour la circonstance", a déclaré l'entraineur national Mohammed Salaheddine Benatta.

Pour le premier responsable de la Fédération qui a mis au service de l'équipe nationale de para-powerlifting tous les moyens, il a tenu à expliquer que l'objectif principal de l'équipe était de qualifier un maximum d'athlètes aux Jeux paralympiques de Paris, et pour cela, " tous les moyens et les meilleurs conditions de préparation ont été mis au profit de ses athlètes qui ont pris part à l'ensemble des compétitions qualificatives afin de leur permettre d'augmenter leurs chances de qualification, mais la balle est dans leurs camps", a expliqué Sid Ahmed Elasri.

Après l'étape de Coupe du Monde de Pattaya, les quatre athlètes algériens, ou du moins ceux qui se rapprocheront d'une qualification devront prendre part à la dernière compétition qualificative à Tbilissi en Géorgie, prévue en juin prochain.

Calendrier des athlètes algériens à Pattaya:

Mercredi 8 mai 2024 (en heure algérienne):

14h00: Samira Guerioua (45 kg). Elle aura six autres concurrentes

15h15: Hadj Ahmed-Beyor (49kg). Il aura huit autres compétiteurs

17h40: Aymen Khodja (59kg). Il aura en face11 participants

jeudi 9 mai 2024:

14h00: Hocine Bettir (65kg). Il concourra contre 7 autres athlètes.