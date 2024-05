Gabon: UJAPG/LCLD/REFESEG - Sur le challenge de l'émancipation et le leadership au féminin sur la sphère politique du pays

C'est au bout d'une collaboration entre le Réseau des femmes sénatrices du Gabon (REFESEG), l'association Ladies Club for Leadership and Development ( LCLD) et l'Union des Jeunes Acteurs Politiques du Gabon (UJAPG) que s'est tenu ce vendredi 03 Mai 2024 dans les locaux du Palais du Sénat Omar Bongo du boulevard triomphale, un séminaire de haute portée en faveur de la femme gabonaise en prolongement de la journée nationale de la femme en différé, sous le thème : "Le leadership politique au féminin"

Il faut dire que cette célébration cadrait avec le lancement des activités du REFESEG.

C'est à l'occasion de cet événement riche en enseignements et informations que la présidente de l'association Ladies Club for Leadership and Development (LCLD) en la personne de Chérie Yoni Tsango Ngoussi et par ailleurs Présidente du Réseau des femmes de l'Union des Jeunes Acteurs Politiques du Gabon, a lancé un signal fort à l'endroit de la femme gabonaise en l'invitant à prendre conscience de son potentiel, et de la responsabilité première qui est la sienne dans le processus de son autonomisation financière et à jouer pleinement son rôle dans le processus de transition en cours dans son pays.

"Au Gabon, nous avons un vivier de femmes instruites, dynamiques et compétentes qui ont leurs places dans les sphères décisionnelles. Malheureusement, les stéréotypes sexistes et les pesanteurs culturels basés sur les principes patriarcales et machistes persistent encore dans ces milieux. C'est pourquoi les femmes peinent encore à se hisser malgré les avancées en matière de loi que le Gabon a connues cette dernière décennie" précise t-elle.

Ce séminaire d'information a été organisé sous forme de dialogue inter générationnel. Il était d'une part, l'occasion de débattre sur le positionnement de la femme et sa participation politique pour que les problèmes de la femme en tant que maillon essentiel dans la construction de l'édifice Gabon, soient mieux pris en compte. D'autres part, c'était surtout l'occasion de réfléchir ensemble sur les mécanismes à mettre en place pour susciter son intérêt sur les questions politiques afin d'accroître son inclusion dans les sphères décisionnelles.

C'est sur ces lignes que madame la présidente du Réseau des femmes de l'Union des Jeunes Acteurs Politiques du Gabon, citoyenne engagée pour la justice sociale et ancienne candidate aux élections législatives et municipales d'août 2023 a partagé son expérience et expliqué brièvement les mécanismes efficaces d'autonomisation de la femme pour préparer son inclusion politique et son affirmation sur le plan économique.