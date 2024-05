Cote d'Ivoire: Humour - Caroline Dasylva et ses 'Drôles de Femmes' investissent le Parc des expositions

Après le palais de la culture et le palais des congrès du Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le rendez-vous annuel d'humour féminin "Drôles de femmes" se déporte cette année au parc des expositions d'Abidjan-Port-Bouët.

C'est précisément la salle du Convention center qui accueillera ce spectacle baptisé "Can à sucre". C'est ce qu'a indiqué la promotrice de l'évènement, l'animatrice-télé, Caroline Dasylva, lors d'une conférence de presse qu'elle a animée le 2 mai 2024, dans un complexe hôtelier, au Plateau.

Elle a, en outre, révélé l'identité d'une dizaine de femmes d'horizons divers retenues pour ce show d'humour féminin. A l'image de la slameuse professionnelle, Amee, ainsi que les comédiennes Bleu Brigitte et Akoss. Ce casting tend aussi la perche aux figures émergentes des réseaux sociaux telles que Mimi Tiktok et l'influenceuse Rafiatou.

Ces nouvelles recrues rejoignent ainsi la grande famille des femmes qui animeront ce spectacle féminin. Dont les dialogues portent la signature d'Eva Guéhi, actrice-comédienne et professeure d'art dramatique.

Comme c'est le cas depuis quelques éditions, cette initiative bénéficie d'un volet scientifique qui se déploie sous la dénomination "Festival international des compétences et talents de la femme" (Fictaf). Dont les activités se dérouleront du 4 au 8 juin.

Selon Lionel Dasylva, le commissaire scientifique, cette édition veut célébrer le dynamisme et les réalisations des femmes, en particulier celles vivant en milieu rural. D'où le thème : « De la femme rurale à la femme industrielle ».

Cette édition du Fictaf offrira un large éventail d'activités, comprenant des formations entrepreneuriales, des opportunités commerciales pour les femmes actives en milieu rural et les entrepreneures, des forums qui permettront également aux femmes de plaider leur cause, tandis qu'une foire commerciale offrira des rencontres B2B et d'autres occasions de networking.

L'événement est placé sous la présidence du ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des Productions vivrières, Kobenan Kouassi Adjoumani, et le parrainage de Souleymane Diarrassouba, ministre du Commerce et de l'Industrie, et Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie.